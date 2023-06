Perros atacaron a un motociclista y su hijo resultó lesionado

Una mujer hizo pública una situación que le tocó vivir día atrás en Embarcación donde su hijo menor de edad resultó lesionado.

Según relata la mujer, unos perros provocaron el accidente y los propietarios de los mismos no hicieron nada.

"Buenas, quiero hacer público lo que me pasó aproximadamente hace una hora. Transitaba con mi hijo León en mi moto por la calle 24 de septiembre entre Isla Malvinas y Paraguay me salieron 3 perros grandes (1 negro con collar verde y 2 marrón ) que ocasionaron la caída de mi hijo , el cual se partió la frente, se raspo su cara".

"Estoy con tanta bronca e impotencia por que ahora los animales no tienen dueño, ahora nadie se hace cargo de esos animales", reclamó.

Ante el estado de su pequeño hijo la mamá insistió "Quisiera que alguien tome carta en el asunto y se haga cargo de lo sucedido , hoy fue un raspón, una partitura en su frente. Que podemos esperar más adelante. Por favor los dueños háganse cargo, esos animales de alguien son".

Por último, la mujer se mostró agradecida. "También quiero agradecer un montón al muchacho que me llevó en su auto al hospital, a las personas que me llevaron mi moto hasta el hospital gracias de corazón. Debo darle gracias a Dios que mi hijo ya está bien".