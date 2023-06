Albañil iba a trabajar, lo atropellaron y lo dejaron abandonado, necesita $200 mil para operarse

El 30 de Mayo Alexis Medrano de 20 años circulaba por ruta 9/34 y cerca del puente del río Metán fue atropellado por una camioneta. El muchacho se salvó de milagro debido a que el impacto fue terrible y quedó tirado a unos 20 metros de la bicicleta.

Alexis que puede hoy contar lo que le pasó, solo busca operarse y volver a trabajar para ayudar a su humilde familia. "Yo iba a trabajar a Metán Viejo de ayudante de albañil cuando me ocurrió el accidente. Lo único que me acuerdo es que escuché una frenada, luego sentí el choque y después nada más. Me dijeron que fue una camioneta, pero la verdad no sé lo que pasó. Luego me llevaron al hospital".

El joven albañil contó el grado de sus lesiones.. "Tengo una fractura de húmero en el brazo derecho. El hueso está roto y me tienen que poner clavos o implantes porque es algo muy delicado. Soy de una familia muy humilde, de escasos recursos y decidí pedir ayuda porque necesito esa operación para volver a trabajar lo más pronto posible para ayudar a mi madre".

Le urge juntar el dinero para operarse. "Desde el 30 de mayo que estoy así y del conductor de la camioneta no sabemos nada. Tenemos pensado hacer un torneo de fútbol con mis amigos o una rifa porque necesito alrededor de 200.000 pesos", destacó Medrano a El Tribuno.

Alexis está inmovilizado en ese brazo porque le colocaron un yeso hasta que le puedan realizar la intervención quirúrgica que necesita. "Estoy muy dolorido y tomando medicamentos. Pero justamente lo que más lamento es que no puedo trabajar. Terminé el secundario y no pude seguir estudiando porque la situación económica es muy difícil y tengo que colaborar con mi familia para que nos alcance el dinero", remarcó el muchacho.

"Estoy desde ya muy agradecido con mis amigos y autoridades de Metán que se ofrecieron a colaborar. Lo que me pasó es algo horrible y estoy pasando un mal momento. Pero le doy gracias a Dios porque salí con vida de un accidente tan grave", agregó Alexis.

El conductor huyó, no brindó asistencia

El conductor de la camioneta Toyota Hilux que estuvo involucrado en el accidente habría sido identificado por la Policía como Ramón Alejandro Torres, de 42 años, con domicilio en Joaquín V. González.