Gastronómicos en contra de que vuelvan los boliches a la Balcarce

El Concejo Deliberante de Salta propuso la creación de un código de espectáculos públicos y actividades nocturnas. La idea es unificar las diversas normas vigentes que están relacionadas con la temática.

Ante esto, propietarios de boliches y referentes de cámaras expresaron su postura, y en diálogo con InformateSalta, Tupac Puggioni, comerciante, opinó estar a favor de lo propuesto.

“Tienen que unificar los criterios y las normativas. No pueden los de la Balcarce tener una ordenanza diferente. Ahí es imposible habilitar algo, entonces se terminó llenando de peñas y más locales que terminan siendo boliches. No tiene bares, no se puede ir a tomar un café de día ni nada”, criticó.

Sostuvo que allí ponen muchas trabas para no armar boliches, pero al final se termina haciendo igual. “No queremos que haya tantos boliches en la Balcarce. Queremos que los que tienen show o bailes, no se hagan boliches. Después llueven las denuncias de los vecinos porque no pueden dormir tranquilos y todo en la zona se devalúa”, cuestionó.

Afirmó que, según su opinión, tiene que haber un patrón que gobierne el sentido de la coherencia de la Ciudad. “Hay normativas para todo, pero hay que hacerlas cumplir y poner multas más severas. Tampoco es cuestión de poner a todo el personal municipal y policial para esto. Me da bronca como hay tantos efectivos policiales intentando hacer que se cumplan las normativas”, añadió.

Por su parte, Juan Lucero, presidente de la Cámara Gastronómica y Hotelera, dijo por nuestro medio que se mantuvieron varias reuniones y es importante porque hay muchas normativas que se entrelazan y sería importante tren una sola.

Indicó que debería buscarse una más aggiornada a los tiempos en los que vivimos porque muchas de las ordenanzas van quedando en el tiempo y no terminan de cumplir su función. “Hoy está bueno plantear eso”, dijo.

Lucero opinó también sobre la posibilidad de que en el corredor de la Balcarce vuelvan a funcionar locales bailables. “Hay que verlo en cada caso en particular como sería. Hoy es un corredor turístico muy importante en la ciudad y hay que cuidarlo. Si es muy bien legislado, podría ser…”, sostuvo.

“Es un corredor familiar, tiene muchos atractivos para los turistas y hay que cuidarlo. Tendría que ser algo muy muy bien armado y controlado. Hoy está bien planteado como está y hay que cuidarlo, ya tuvimos boliches allí y casi lo perdemos”, añadió.

Sobre la posibilidad de la extensión de horario, dijo que también habría que analizarlo en cada caso, pero sería una buena opción para ir en contra de las fiestas o eventos clandestinos. “Sería positivo, analizando cada caso, realmente para combatir la clandestinidad”, concluyó.