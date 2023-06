Expectativa en Quijano por el juicio a Cornejo: “Queremos que se aclare la situación”

El diputado del departamento Rosario de Lerma e intendente electo de Campo Quijano, Lino Yonar, se refirió al juicio que se lleva adelante contra el exintendente de la localidad, Manuel Cornejo, y manifestó que espera que la justicia determine rápidamente la situación para darle tranquilidad a la población.

Cornejo está siendo juzgado desde hace dos semanas acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos). También se encuentra en el banquillo de los acusados Carmen Rosa Méndez, exsecretaria de Hacienda de ese municipio, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado.

"Reclamamos siempre que la justicia, con toda la documentación que tiene y con un municipio que hoy es querellante de la situación, aclare esta situación de una vez por todas y pueda determinar si Cornejo es culpable o no, y que se le lleve transparencia a la gente", afirmó.

Consultado por Nuevo Diario sobre qué espera al recibir el municipio de Campo Quijano en diciembre, respondió: "La verdad que no sé con qué me encontraré. Espero encontrar un municipio saneado y ordenado para poder trabajar y, si no es así, como lo dije en cada consulta sobre el tema, avanzaremos, transparentaremos y le mostraremos al quijaneño cómo recibimos el municipio".