Ex funcionarios de Cornejo declararon en el juicio, ¿qué dijeron sobre el ex intendente?

Tras cuatro postergaciones que se suscitaron en los últimos años, fue hace unos días que comenzó el juicio contra el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, que llegó al banquillo de los acusados bajo los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real.

En ese marco, fue durante este lunes que se concretó la tercera jornada del juicio donde se escuchó la declaración por parte de exfuncionarios de su gestión, además de un perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Una voz que se escuchó fue la de Miriam Silvina Canchi, quien se desempeñó en la Secretaría de Acción Social en 2015, en Políticas Sociales durante 2016-2017, pero también como concejal del 2017 al 2019. Al ser consultada sobre autorizaciones de gasto público desde el Concejo a Cornejo, Canchi dijo no recordar si se aprobaban o no. En cuanto a la falta de rendición de cuentas de los fondos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social (desde donde realizó una intimación), se limitó a decir que conocía la intimación por un "detalle" faltante en la rendición de cuentas.

"Al municipio se le asignaba un monto, a veces no gastaba todo el dinero"

Algo que sí precisó Canchi es que el intendente tenía una “firma conjunta”, que cobraba cheques para entregar el efectivo en concepto de ayuda social cuando se trataba de varias personas como destinatarias. También que había casos en que podía entregar el cheque por una suma a una sola persona, o que los cheques podían hacerse a nombre de empleados, para que retiraran el dinero, según la información que resalta Salta|12.

También declaró la exsecretaria de gobierno, Rosa Elizabeth López, quien dijo no haber sido a una persona de confianza del exintendente y que no entraba a Tesorería, donde la secretaria de Hacienda de Cornejo, Carmen Méndez (quien también está siendo juzgada), porque los empleados le habían indicado que no fuera a la oficina ya que a la funcionaria "no le gustaba" que se hiciera presente allí.

Otra voz fue la del perito del CIF, José Luis López, quien expuso registros fotográficos y los captados por un dron, cuando se produjo el secuestro de maquinaria de la municipalidad en posesión de Cornejo, en el loteo privado Pucará.