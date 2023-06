El incómodo momento de Paredes cuando le preguntaron por el Papu Gómez: qué explicación dio

Leandro Paredes rompió el silencio y se refirió por primera vez a un tema “tabú” en la Selección argentina: la inesperada desafectación del Papu Gómez luego de haber ganado el Mundial Qatar 2022. Nunca antes un campeón del mundo se había referido tan abiertamente al tema.

“Son rumores que se dijeron en internet, no sé por qué, pero no, no pasó nada. Es algo que salió y no sabemos el por qué”, comenzó Paredes en una entrevista con el canal de Youtube Ezzequiel. Mientras hablaba, hubo algo que llamó la atención: se tocó mucho la cara, como si estuviera incómodo por la consulta.

“No le damos bola”

“Nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, sabemos que cuando las cosas van muy bien de algo tienen que hablar para quizás movilizar ese bienestar. Tratamos de no escuchar y seguir. Es algo que salió y no sé por qué, como dije recién”, continuó el mediocampista, de manera cortante.

El Papu Gómez y Leandro Paredes, durante el Mundial Qatar 2022 (Foto: Reuters)

“Nosotros estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo. Lo que pueda pasar al externo tratamos de no darle bola”, cerró el tema Paredes.

Qué pasó con el Papu Gómez en la Selección argentina

Alejandro Gómez era una de los jugadores más queridos por sus compañeros de la Selección argentina. Era normal verlo con Lionel Messi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y varios más. Sin embargo, tras ganar el Mundial de Qatar, dejó de ser convocado.

En la primera citación post Mundial se esgrimió una cuestión física, ya que Papu Gómez se recuperaba de una lesión. Pero tampoco fue convocado para los últimos amistosos, lo que profundiza aún más el interrogante: ¿qué fue lo que pasó? /TN