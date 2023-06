Mosconi: "Se llevan las motos como si nada, salgo en una más viejita y mi marido con un palo"

La inseguridad no se detiene en Salta y el Norte provincial es uno de los lugares donde a diario se registran hechos que no solo tienen que ver con robos sino también con violencia en estos atracos.

María, una vecina de B° San Roque de Mosconi se mostró indignada por el accionar de delincuentes y aseguró que son los mismos que están operando en distintos puntos de su localidad "En estos últimos tiempos nosotros, acá, en General Enrique Mosconi, esto es tierra de nadie, vienen y se llevan las motos como si nada".

La mujer relató a Mosconi TV la situación. "Cuando venía del centro como a las 8 menos cuarto y acá en un conocido gimnasio de una vecina mía, ví que venían dos personas en moto, de gran porte, bien vestidos y todo. Alcancé a ver que uno se bajó, y me pareció raro porque no tocaban las manos ni nada y yo me paré y me dí vuelta a mirar, vi que uno bajó con algo en la mano y fue directo a una Honda, paré un poquito más allá, le dije a una vecina, ella habló a su esposo".

Recuerda que empezó a gritar para que se fueran los delincuentes "Cuando vieron que salió mi otro vecino se subió a la moto y se fueron a una velocidad impresionante, me llamó la atención como estaban vestidos, no parecen delincuentes. Tenían gran porte y bien vestido. Uno se sacó el casco y le vi bien la cara porque se sacó el casco y él me miraba, estaban en una moto nueva".

Curiosamente su hermano y sus padres vivieron hechos de inseguridad con sujetos que describen con las mismas características que tienen los que intentaron robar la moto en su barrio, por lo que cree que son los mismos y se trataría de una banda.

"Los que vinieron anoche y andaban como locos, al azar, buscando que se van a llevar, pero con esa impunidad habiendo gente afuera y queriendo llevarse la moto".

Una seguidilla de robos y de intentos

María, preocupada por haber sido parte de todo este hecho descubrió en redes sociales que esta noche varios vecinos habían sido víctimas de robo de motos. "Anoche me doy en el Facebook la cantidad de motos que se llevaron, se llevaron una moto de un chico conocido, vi que mucha gente publicó que se robaron motos Gilera nuevitas".

Asegura que llegó Infantería al lugar y le solicitaron datos pero lamentó que esto vaya a quedar en nada así como también el hecho de que no se haga nada y sin embargo ella es a diario controlada en distintos dispositivos de seguridad cuando circula en su moto.

Tierra de Nadie y justicia por mano propia

La vecina contó que tiene hijos que estudian y tienen que movilizarse por lo que su marido sale a esperarlos para protegerlos.

"Mi hija va a la universidad, cuando ya viene en el colectivo me dice 'ma, bajo en la parada' para que la estemos esperando, ya la asaltaron dos veces también. Vivis con miedo, por ahí pedís delivery y tienen qeu andar con cuidado y estos van contra todos. No puedo estar tranquila, mi marido sale en la otra moto con palo y se va a esperar cuando lleguen mis hijos, nada es que te roben sino que ponen en riesgo tu vida".

Para finalizar, sostuvo que están desamparados. "La Justicia no hace nada, cada vez estamos más desamparados, la policía no atiende, que Dios nos cuide en el pueblo porque estamos propensos que pasen peores cosas".