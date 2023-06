Piquetera insultó, golpeó y ahorcó a la gerente del hospital de Mosconi

El lamentable hecho se registró días atrás en el nosocomio de la localidad de General Enrique Mosconi, en el norte provincial. Allí una mujer conocida como "piquetera" habría ingresado por guardia con un niño para pedir atención, la cual fue suministrada pero de igual modo se puso violenta, agrediendo no solo a la gerente sino también a un paciente infartado.

La doctora Carmen Cinchon, gerente del hospital contó lo sucedido. "Primero la recibió el Doctor Albarracín en su guardia, obviamente el doctor tuvo la buena cordura de no responder las agresiones, porque es un hombre y respetó la condición de la paciente". Pero las agresiones no quedaron ahí.

"Esta misma paciente vino un día miércoles a mi guardia y me apretó el cuello, me golpeó y me amenazó de muerte, pasamos un momento muy difícil, estábamos con un hombre infartado, primero lo agredió diciéndole al señor que se había colado, ella no entendió y empezó a insultar, se autoproclamó de estar relacionadas al narcotráfico"

Ante esta situación de extrema violencia desatada en un ámbito de la salud pública, la doctora decidió radicar una denuncia ante la Justicia Federal. "Son cosas muy fuertes todas las amenazas que realizó. El policía no la pudo contener y lo involucró en algo extraño. Viajé a Salta e hice la denuncia en la Policía Federal, es el mejor lugar, porque todos nos conocemos acá y por ahí no podemos actuar y a lo mejor tenemos miedo por nuestra familia".

La mujer buscaba atención para un niño, la cual fue brindada por lo cual presupone una mala intención de agredir sino a la gerencia con algunas indicaciones para exponer la institución púbica.

"Es una señora que pertenece a una organización de los referentes barriales, "Piqueteros" tenía una mala intención y tenía una serie de indicaciones a una manera de agredir al hospital público. El niño había sido atendido por el personal de enfermería, había recibido la atención correspondiente y yo ya lo había atendido".

Consideramos que hay un trasfondo político u otro trasfondo el cual desconocemos, por el cual ella se está movilizando de esta manera.

"Ahora se me están manifestando frente al hospital solicitando cosas pero yo no tengo ninguna nota en mi escritorio solicitando algo o reclamo o solicitud, directamente se manejan agrediendo, creo que es una cuestión política, vienen las elecciones nacionales y hay gente que usa las instituciones para demostrar que tienen grupos, que los manejan y que los visibilicen como referentes políticos, me debo a al gente. Yo vine a trabajar y estoy trabajando, estoy dando respuestas" concluyó por Mosconi TV Color.