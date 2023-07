La escracharon por intentar pagar la manicura con la Tarjeta Alimentar

Un video que se viralizó en TikTok puso en duda si realmente lo beneficiarios de la Tarjeta Alimentar la usan con el objetivo para el que fue lanzada: cubrir parte de la canasta básica de alimentos.

En las redes sociales, un joven manicurista llamado Eric Scheifler compartió una experiencia que lo dejó entre sorprendido y enojado. A través de su cuenta de TikTok, Eric escrachó a una mujer que intentó pagarle por sus servicios de uñas utilizando la tarjeta Alimentar, la cual es otorgada por el gobierno argentino para la compra exclusiva de alimentos.

Esta tarjeta forma parte de un programa social destinado a madres o padres con hijos de hasta 14 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir del tercer mes, personas con discapacidad que reciben la AUH y madres con más de 7 hijos, para que puedan acceder a la canasta básica alimentaria.

De acuerdo con el relato del joven, parece que algunos beneficiarios estarían intentando utilizar estos fondos de manera inapropiada. Eric explicó que la mujer había concertado una cita a través de las redes sociales para hacerse las uñas con él.

Cuando llegó el momento de pagar, la tarjeta fue rechazada en varias ocasiones. Ahí fue cuando el joven se dio cuenta de que se trataba de la tarjeta Alimentar y no una de crédito o débito. Sorprendido, no pudo evitar preguntarse cómo alguien podía intentar usar los fondos destinados a la compra de alimentos para pagar un servicio de belleza.

El joven aclaró que cuando le dijo a la mujer que esa tarjeta no le servía par abonar sus uñas porque era sólo para alimentos, ella se molestó: “¿Y cómo hago? Porque no tengo efectivo”. La mujer intentó decirle que se iba y que más tarde le alcanzaba el dinero pero Eric se puso firme y le pidió que llamara a alguien para que le alcanzara el dinero o que dejara el teléfono celular y los documentos y fuera a buscar la plata. “Si la dejaba ir no la veía más”, aseguró.

La historia de Eric rápidamente se volvió viral, generando un intenso debate en las redes sociales. Muchos usuarios expresaron su indignación ante el uso inapropiado de la tarjeta Alimentar, señalando que estos recursos deberían ser utilizados exclusivamente para cubrir las necesidades básicas de alimentación de las familias que más lo necesitan.

Algunos comentarios reflejaron la preocupación de los ciudadanos por el destino de los impuestos y la necesidad de utilizar los recursos públicos de manera responsable. Además, otros compartieron experiencias similares en las que presenciaron el uso incorrecto de la tarjeta Alimentar en diferentes comercios.