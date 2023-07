Marocco: "Voy a acompañar al contador Outes, porque me identifico ahí"

En el último programa del exitoso ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de conversar con el vicegobernador Antonio Marocco. Iniciando la entrevista, consultando por su opinión sobre algunas de las figuras políticas que se van erigiendo en el camino hacia las próximas elecciones presidenciales PASO, como lo son Massa, Rossi y Grabois.

“Después de muchas idas y vueltas, no fue fácil, aparece una fórmula de unidad y es lo que hay que celebrar. A mí me interesa que Grabois participe, que esté. Porque él expresa un espacio que ha trabajado mucho durante un montón de años. Así que, si tiene ganas de participar, que participe, pero que también digamos respecto a los resultados. Es decir, aquellos que pierden, acompañan. Y no que el que gane festeja y el que pierde impugna”, inició el entrevistado.

“No creo en Grabois, no lo conozco, sí tengo una relación de muchos años con su padre, hemos militado en el mismo espacio en los años 70. Pero yo creo que este espacio grande, popular, progresista, ha expresado una síntesis con la fórmula Massa-Rossi y hacia eso tenemos que ir, con una propuesta y también hay que bajar algunos decibeles que todavía en la interna se manifiestan y la verdad que no nos hace bien".

En la oportunidad, señaló que "es un país que viene en crecimiento, en el que crece el trabajo registrado”, redondeó Marocco en su idea.

Con respecto a la inflación, el gran indicador negativo y en rojo permanente, es el desafío de Massa. El experimentado funcionario opinó que “es la emisión de la pandemia, porque ya todos nos olvidamos de la ayuda, el pago de los sueldos a los trabajadores, la compra de vacunas, la puesta a punto de las políticas sanitarias, que aquí mismo en nuestra provincia, hemos encontrado un sistema de salud bastante complicado. Y que se le ha agregado tecnología, personal, vacunas, ambulancias, la recuperación de los hospitales cabecera en toda la provincia. Todo eso es producto de estas cosas”, enumeró Marocco.

“Ya hubo dos meses en los que ha bajado. Se espera que este mes también haya una baja en la inflación y si vamos hacia la normalidad hay que empezar con las políticas productivas rápidamente”, fue el análisis optimista de nuestro invitado.

Para el vicegobernador, “estamos dependiendo mucho de la política internacional. Nuevos acuerdos con el Fondo, las posibilidades de los mercados en el oriente, que están bastante bien. Este nuevo intento de arreglo con el Club de París por la deuda con ellos. Deuda del año 58. A ver si se entiende, una deuda del año 58 del doctor Frondizi. Yo me acuerdo cuando el actual gobernador de Buenos Aires era ministro de Economía y le hizo un pago al Club de París, un escándalo. Estábamos pagando una deuda que no habíamos contraído. Esto es cuando muchas veces uno dice hay que mirar las cosas con un poco más de objetividad”, fue la contundente autocrítica del político salteño.

“Si hacemos las cosas bien, este es un pensamiento del doctor Duhalde allá por el 2002, estamos condenados al éxito. Realmente el tema es hacer las cosas bien”

Con respecto a su visión sobre el PRO, para el entrevistado “nunca tuvieron una política de construcción, ni de propuestas a los efectos de solucionar los problemas que tiene el país. Fue todo agresión al otro, yo me imagino las reacciones de todos, por eso apelo muchas veces a dejar la hipocresía. La palabra “exterminar” en la boca de un peronista, realmente la conmoción que causaría. Ellos la dicen todos los días, a todo momento, y nada, no pasa nada, no se reflejan como verdad. Salvo los medios que las ponen por los propios dichos. Pero después no hay una condena de nadie, de decir saquémonos estas palabras. Después dicen que no transmiten odio. Y transmiten odio, porque cuando alguien dice te voy a exterminar, está transmitiendo odio”, sentenció severamente Marocco.

"En JxC transmiten odio, porque cuando alguien dice te voy a exterminar, está transmitiendo odio”

Con respecto a la pluralidad del espacio de Gustavo Sáenz, su vice recalcó que el gobernador da lugar a representantes de todos los sectores. “Salvo el sector que representa a Milei, las expresiones de las listas son una síntesis de lo que tiene el gobierno, que está constituido por un frente provincial compuesto por peronistas, por radicales, por gente del PRO, por progresistas, por intelectuales y por gente que piensa, muchas veces, diametralmente distinto. Entonces, la expresión de las candidaturas es de libre albedrío. Cada uno aceptó estar en el lugar o quiere participar en el lugar que tiene que estar. Aquí no hay ningún juego específico de huevos en distintas canastas y demás".

La lista representa lo que constituye el frente provincial que conduce al doctor Gustavo Sáenz, que no es solamente peronista, que no es solamente radical, que no es solamente del PRO. "Él hizo confluir muchos hombres que quieren una Salta distinta a lo que viene ocurriendo, una Salta con desarrollo, con trabajo, con mejorar la salud. Con los servicios, sobre todo, que da la Provincia, que son los servicios de Salud y de Educación, que son los más importantes, los demás, no decrecientes en ninguna escala, son también muy bien atendidos, pero el esfuerzo se hizo acá”, expuso el entrevistado.

“Esto es lo que hemos venido trabajando durante 3 años y medio, en mi caso, acompañando al Gobernador desde el lugar en el que me puso la Constitución a cumplirlo, así que estamos muy bien y la expresión de política en las elecciones nacionales, como yo puedo decir libremente, voy a acompañar al contador Outes, porque me identifico ahí, con el Partido Justicialista, con la presidencia de mi partido, el partido Parte y me voy a expresar ahí, y otros se podrán expresar en otros lugares, como se expresa el doctor Castillo en el PRO, por ejemplo”, subrayó Marocco dejando en claro que todo es producto de la libre expresión ideológica de cada político.

“No es que ponemos un huevo en cada canasta, cada uno tiene la libertad de estar donde quiere estar y esta es la política que sigue este gobierno desde que hemos empezado.”

Con respecto al desafío de un nuevo mandato, Marocco recordó que “el gobernador dijo que iba a haber cambios de gabinete, cuando hay cambio de gabinete, hay cambio de política. Cada uno siguiendo los lineamientos generales, pone su impronta y seguramente esto va a ser producto de armar una agenda de las problemáticas que se vienen”.

Asimismo, el entrevistado ahondó: “Espero que tengamos años normales, que no haya sequía, incendios, crisis económica, guerras ni pandemia, y podamos establecer un programa para aplicarlo a partir del 10 de diciembre. Somos optimistas con la economía, la economía argentina va a crecer, va a salir. Y controlando la inflación, todos los otros guarismos también se los puede mejorar y en esto tenemos que participar seriamente, en la aplicación de esta articulación que hizo el gobernador con las actuales autoridades nacionales y esperemos también con las que vengan. Y tenemos un plus, que es el tema de nuestros recursos naturales, que se están trabajando muy bien".

Entre las diversas oportunidades de progreso y el aprovechamiento de los recursos, nuestro invitado llama a defender los intereses de la provincia, “esto es lo que quiero de todos, no solamente de Outes, la verdad que lo quiero de Nanni, de Liendo, el Rana Villa, lo quiero de todos los candidatos. Que primero, en el Congreso, defendamos los intereses de nuestra propia provincia y después veamos lo demás, después veamos lo partidario, sobre todo. Que nuestras voces, y no las manos expresen este sentir y esta necesidad que tiene la provincia de Salta, y en este marco del Norte Grande".