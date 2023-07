Bernacki pidió el fin de la corrupción y denunció clientelismo político

Ayer domingo tuvo lugar una nueva celebración en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro en su Santuario. Los feligreses se ubicaron sobre calle Mitre, frente a la Legislatura, para dar inicio a la misa y posterior desfile gaucho.

En su homilía frente a miles de devotos de la Virgen, el prelado señaló que la Patria está pasando por un momento de Cruz, al igual que el resto de los feligreses y que en esos momentos "se debe contemplar a María del Perpetuo Socorro que ampara a su niño".

En la oportunidad, Monseñor Dante Bernacki condenó la corrupción y el clientelismo político y pidió que se cuide a los jubilados y protección para Argentina.

"En estos momentos difíciles que estamos viviendo, muchas veces la mentira se ha instalado y la corrupción ha manchado el rostro de nuestro país. Nuestros queridos jubilados no tienen ni para llegar a fin de mes. O se alimentan y no comen, o comen y no se alimentan", dijo y los presentes aplaudieron.

Luego afirmó: "Ojalá que aprendamos a cuidar a nuestros viejos a nuestros abuelos, desde el corazón de la Virgen. Cuántas veces también tenemos que decir dentro de esta tristísima realidad de nuestra Patria del clientelismo político, del usar a los pobres para el propio interés, de usar al hermano que necesita la dignidad de un trabajo, necesita sostener su familia con el trabajo. La dádiva es indigna, ¡es clientelismo político!"

Monseñor señaló que "el Señor le vuelve a decir a la virgen; ahí tenés a tu hijo, intercedé por esta Patria argentina que te necesita. Intercedé por este pueblo, pero que este pueblo abra su corazón también".

Remarcó que el pueblo no debe acostumbrarse a la mentira ni a la corrupción. "Qué triste cuando se dice roba, pero hace algo. El problema es que roba", señaló decepcionado, indicó Nuevo Diario.