Apuñalaron a "Látigo": "Fue un intento de robo, gracias a Dios me estoy recuperando"

Rolando Antonio Suárez, conocido como "Látigo", el hombre de "los pasos prohibidos", fue apuñalado en la pierna izquierda en una zona de Villa Las Rosas a la salida de un boliche bailable, detrás de la Unidad Carcelaria 1.

Los agresores se dieron a la fuga en una camioneta, mientras que Suárez permaneció en el lugar dentro de un automóvil Chevrolet. Posteriormente, fue trasladado al hospital San Bernardo, donde quedó internado en observación. Sin embargo, horas más tarde recibió el alta y se encuentra fuera de peligro.

Según Látigo, no hay dudas de que el ataque fue un intento de robo y no una pelea. "Rompieron el vidrio del automóvil y pincharon las cuatro ruedas para que no los persiguiéramos, eran seis hombres que iban en esa camioneta", aclaró.

El bailarín agradeció la preocupación de los salteños, y comentó: "Fueron muchas las personas que me han preguntado cómo estoy y quiero decirles que gracias a Dios me estoy recuperando".