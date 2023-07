Afirman que los ataques, insultos y agravios de manteros a inspectores son diarios

En las últimas horas InformateSalta se hizo eco de un violento episodio ocurrido en el centro capitalino protagonizado por vendedores ambulantes quienes protagonizaron un escándalo, con una pelea que terminó con insultos y corridas, precisando la intervención de efectivos de la Policía.

Al respecto de esta situación, como así el intento de los llamados ‘manteros’ de volver a apostarse en las peatonales céntricas, nuestro medio se comunicó con Susana Pontussi, interventora de Espacios Públicos de la Municipalidad quien dijo que seguirán con la política de mantener el orden, pero también lamentó que episodios de agresión e insultos ocurren prácticamente a diario contra los inspectores municipales.

Primeramente y sobre la presencia de los manteros, dijo que permanentemente hay presencia de inspectores, volviendo a la normalidad con los controles tras episodios de medida de fuerza que hizo algunos de los vendedores informales se apostaran en las calles. “Desde el área permanentemente se les indica y explica que no pueden estar, no hubo cambio de política, vamos a seguir controlando el uso del espacio público hasta el 10 de diciembre, indicándoles que no pueden hacer esta venta formal”, sentenció.

En este punto la funcionaria resaltó que el cuerpo de inspectores cuenta con 50 personas, a las cuales en momento de mayor demanda se les suma personal de otras áreas municipales, sin dejar de lado el acompañamiento de la Policía, con operativos que inician desde las 8:00 horas.

Sin embargo y consultada sobre episodios en los que se suscitan tensiones o agresiones, Pontussi lamentó que los mismos acontezcan casi a diario. “Circunstancias de agravios, agresiones verbales o física, diría que es casi todos los días, de una u otra manera, algunos más fuertes y otros más chicos, los insultos son algo permanente”, explicó sincerándose que “no se entiende su violencia, nosotros les explicamos las opciones para entrar al circuito formal pero hay una mala costumbre de quienes creen que en el espacio público pueden hacer lo que se les da la gana, pero no”.

Por último reiteró que continuarán con el control, más en vista de festividades próximas como San Cayetano o el Milagro. “Vamos a seguir trabajando, con el acompañamiento de la Policía, haciendo la denuncia inmediata cuando hay una agresión, sabemos que hay personas identificadas porque permanentemente intentan entrar y, cuando se las invita a retirar, empiezan con agravios y golpes”, concluyó.

"Hay reglas de buen vivir y compartir que debemos respetar"