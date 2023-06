Comerciantes se declaran en alerta ante el regreso de los manteros al centro

Repercusión inmediata generó la noticia publicada por InformateSalta, con las imágenes de cómo se veía el centro capitalino en la noche del jueves, con vendedores ambulantes y manteros apostados nuevamente en las peatonales ofreciendo todo tipo de productos, mercancías y artesanías, incluso cuando todavía no habían cerrado todos los comercios de calle Alberdi.

Al respecto de este escenario nuestro medio se comunicó con Carol Ramos, representante de la Cámara de Comerciantes Unidos quien señaló que hay preocupación por el retorno de estos vendedores informales, pidiendo a la Policía que el control ante su presencia como así el despeje de las cuadras.

“Estuvimos viendo manteros, la gente y todos los comerciantes obviamente están alarmados al ver que están volviendo”, señaló agregando que los divisaron en varios lados del centro, pero principalmente por la peatonales, muchos desde la hora de la siesta.

A esto Carol contó que varios comerciantes estuvieron llamando al 911 para que procedieran con el control y garanticen el despeje de las peatonales, obteniendo respuestas en un par de oportunidades. “Tienen que actuar, tienen que mantener el orden, la policía no tiene que permitirlo, no puede ser que nos pasemos llamando al 911”, exhortó.

“Se están metiendo de nuevo, a la noche”

Sobre el retorno de los manteros, Ramos consideró que su aparición es aprovechándose que los inspectores del área de Espacios Públicos de la Municipalidad se encuentran sin prestación de servicios por el paro de empleados municipales en curso.

“Sienten que ahora van al volver, creyeron que volvió a ganar el desorden pero no importa quién sea el intendente, ellos no van a volver, quieren aparecer en los días que más necesitamos, por lo menos que no tengan el descaro de violar los derechos del comerciante del centro, que tengan la decencia de hacerlo en sitios que no sean espacios públicos y al frente del comerciante”, arremetió para concluir.