¡Atención! Robaron su moto de casi un millón y ofrece recompensa

Un nuevo hecho delictivo sacude a vecinos de Av. Bicentenario, donde se conoció el robo de varios negocios, entre ellos dos peluquerías. Esta vez un joven sufrió el robo de su motocicleta Cirius 190cc, la cual esta valuada en $750 mil. Todo ocurrió la madrugada del martes, actuaron con cascos puestos.

Según relató Diego, alquila un departamento en Av. Bicentenario al 1400 buscando seguridad y tranquilidad pero lo que encontró fue todo lo contrario. El joven dejaba la moto en las afuera del edificio que se encuentra justo frente al supermercado Vea y en una zona sumamente comercial por lo tanto transitada y jamás pensó que le ocurrieron algo así.

"Es algo lamentable, la inseguridad y los robos que están habiendo en la provincia de Salta. Ahora me tocó a mí, es una herramienta de laburo. Me tengo que desplazar a la zona del Parque Industrial y ahora se me va complicar. Por ahí uno se confía, una avenida principal, por ahí se ve algún transeúntes, locales abiertos hasta la 5 de la mañana, dos de la mañana, uno nunca se espera esto" manifestó.

Diego relató como fue el robo, ya que vio por las imágenes del edificio y de vecinos. "Fue a las 5:03 de la mañana. Dos personas se la llevaron tranquilamente pechando por la Virrey Toledo. La destrabaron, rompieron la traba, uno lo esperaba con la moto y lo iba empujando con el pie, eso lo pudimos ver con la cámara de uno de los vecinos que se solidarizó ".

Explicó que dejaba en la vereda por una cuestión de espacios en el edificio. "Son 36 departamentos y tienen 6 estacionamientos, no había otro lugar, no había estacionamiento para alquilar, lo dejaba con la traba del volante, no tenía alarma".

Por último el joven dijo al 10 TV que ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información sobre la moto, la cual tes color negra con franjas verdes y tiene la particularidad de tener el guardabarros partido en la parte de atrás. El teléfono de Diego es 3875408285.