Desesperado pedido de una mamá: tiene 3 hijos y quieren desalojarla

En Barrio Lamadrid, zona Norte de la Ciudad, vive Patricia Bravo junto a su esposo y tres hijos. Él trabaja como albañil, gana $100.000, a veces menos, y ella vende pan en su barrio. Con eso pagan el alquiler de su casa, los estudios de sus hijos y la comida.

Su vivienda es pequeña, precaria, no tenía conexión eléctrica y ellos hicieron esos trámites, están al día con el alquiler, sin embargo, los quieren desalojar. “La dueña dice que va a tirar todo para edificar de nuevo porque su hija viene desde Santa Fe y necesita la casa”, contó Patricia.

Afirma que hace dos meses le pidieron que desalojen, y ahora les dijeron que hasta el 15 de julio tiene que sacar sus cosas, pero ellos no tienen a donde ir. Quieren alquilar, pero además de que es muy caro, cuando se enteran que tienen tres chicos, les niegan el ingreso.

“El gobernador me dio un numero de expediente que pasó al IPV y tengo que esperar el sorteo. No tenemos a donde ir. Los 3 van a la escuela y necesito por favor que me ayuden”, pidió con desesperación por Multivisión Federal.

“Los vecinos no lo pueden creer, no quieren que nos vayamos, nos encariñamos”

La mujer explicó que en el año 2019 ingresó a esa vivienda firmando un contrato por 2 años. En el 2021 se venció y desde entonces no le quieren renovar.

“Lo peor es que nos trata de sinvergüenza de que no queremos entregar la casa, pero yo le explico que no conseguimos, apenas consigamos, nos vamos”, relató.

Preocupada contó que están al día con el alquiler, sin embargo, el mes pasado no quisieron recibirle ese dinero, pero ella se los entregó igual y le hicieron un recibo.

Para comunicarte con la familia, podés hacerlo al 3874564838, número celular de Patricia.