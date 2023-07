"Estoy destruido, pero tengo que resistir", la dura realidad del "Profe" Gramajo

La situación de Roberto Gramajo, más conocido como “el profe Gramajo”, y su familia es preocupante. Su hijo, Carlos, nació con discapacidad y hoy es un paciente psiquiátrico imposible de controlar.

Según relató, su vida y la de sus vecinos es un calvario. “No voy a negar nada de lo que ellos digan porque la pasan muy mal, a pesar de nuestro esfuerzo”, escribió en su cuenta de Twitter y contó que insulta a vecinos con palabras terribles. En las redes sociales igual, a cualquier amigo de amigo.

Por esto, y muchas cosas más, lo desalojaron del departamento en el que vivió con su familia durante 23 años. La notificación llegó el abril, y mediante un proceso judicial, extendió la mudanza hasta el lunes 17 de julio al mediodía. A 5 días de esta fecha, no tiene a dónde ir.

En este hilo voy a contar mi historia personal pesada por la que ya no se so vale la pena seguir viviendo. Frustrado, cansado y sin ganas de seguir estando aquí. Llegó la notificación de desalojo del dpto. q alquilo hace 23 años. Falta de pago? NO. Les cuento pic.twitter.com/1ZHK5zdP4A — Roberto Gramajo (@robertogramajo) April 24, 2023

Hace algunos días, Carlitos fue internado en Monte Carmelo, una clínica psiquiátrica, pero mañana mismo le dan el alta, porque según lo que contó Gramajo a InformateSalta, el médico no ve motivo para que quede internado.

“Su psiquiatra nos pidió que lo internemos 7 días para ver como seguía así que hicimos los tramites. El gobierno autorizó, después de 3 semanas, que el IPS nos cubra ahí pero solo 7 días. Ahora le cambiaron la medicación y veremos cómo sigue”, dijo.

Dijo que lo que viven con su hijo son situaciones insólitas que uno las cuenta y no las creen. No lo deja ingresar a Roberto al departamento, por lo que tiene que esperar muchas veces en la calle para poder hacerlo durante la madrugada, a su mamá la golpea mucho y se crea cuentas en redes sociales para insultar a vecinos.

"Yo expuse esto en redes sociales por la desesperación"

Lo cierto es que no tienen a donde ir. Pasan las horas y no lo consiguen. Por esto, en su cuenta de Twitter empezó a regalar sus cosas, explicando que “a la calle eso no se puede llevar”.

“Casi no hay ofertas disponibles y donde hay, no puedo ir a decir que está todo normal así que estamos en la calle”, dijo por nuestro medio.

Están hace 29 años inscriptos en el IPV, pero ahora fueron asesorados y tuvieron que hacer nuevos trámites porque su exesposa, mamá de sus hijos, estaba como copropietaria. “Ahora hizo todo el proceso y el lunes recién presentaremos de nuevo los papeles, pero eso tenemos que esperar hasta que se entreguen viviendas nuevas o lo que fuese”, indicó.

“Y… ¿cómo está usted profe?”, le preguntamos desde la redacción, y fue ahí cuando se quebró. “Anímicamente estoy mal, sin poder dormir cuando se apaga la luz. Tengo que resistir, por dentro estoy destruido, pero hay que ponerle la cara”, dijo.

“Esto parece una pesadilla de la que en algún momento me voy a despertar, pero no. Estoy poniéndole el pecho y buscando qué hacer. Yo no soy pesimista, soy realista. Faltan 4 días para irnos, pero no hay solución”, añadió.

Esta maquina era de MAMÁ. Es el esfuerzo q ella hizo para hacerme estudiar. Ahí yo hacía los deberes mientras mamá cosía. Con todo el dolor del mundo también la tengo q dejar x desalojo. Si alguien la quiere, me avisa. Si quieren colaborar, mejor y sino el q la cuide se la lleva. pic.twitter.com/0bazcXYSAu — Roberto Gramajo (@robertogramajo) July 10, 2023

“Di clases hasta el viernes, no pedí licencia ni nada porque quiero cumplir con todo. Sigo trabajando, tratando de ponerle la mejor, pero veo el departamento que se va vaciando, ahora tengo que llamar para de baja los servicios y es duro”, siguió.

Por último, agradeció a toda la gente que se comunica con él mediante redes sociales, quienes se solidarizan con la causa, se ofrecen a guardar sus cosas y buscan de cualquier modo ayudarlo.

“Pudimos colaborar con algunas iglesias, con gente que lo necesita y eso me pone contento. Voy a dejar estos días mi heladera, lavarropas y televisores en lo de unos amigos que me lo guardarán y no podemos tener en la calle”, terminó su relato.