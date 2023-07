El remisero que habría intentado abusar a una pasajera dio una versión diferente de los hechos

Luego que una joven realizara una denuncia en redes sociales por un supuesto intento de abuso que habría sufrido por parte de un chofer de la remisera San Cayetano, desde la empresa hablaron sobre el caso.

En diálogo con CNN Salta 94.7, Teresa, la encargada de la remisera, reveló la versión que le dio el chofer encargado del viaje. “Como estaba tomando por Circulo 1 para salir por Circunvalación, le dice la señora que es muy lejos y le iba a salir muy caro el viaje por ahí. Vamos por el camino que está atrás del barrio Ampliación Parque La Vega”, dijo.

En este sentido, la mujer aseguró que dicho camino no se trata de una calle habilitada, sino de una que hicieron los vecinos, en medio de un basural, no tiene luces ni señalización. “Es un camino alternativo que ocupa la gente para evitar controles o para cortar camino, pero no es una calle habilitada. Por lo tanto, el chofer le dijo que no podía ir por ahí, vamos por el Hiper Libertad. Estaban saliendo y la señora le dijo que no quería y que no iba a pagar. Entonces el chofer detuvo el vehículo y le preguntó como seguían y la señora dijo que se bajaba”, expresó.

Asimismo, insistió con que, según la versión del remisero, la pasajera siempre estuvo sentada en la parte de atrás del vehículo. “En ningún momento se sentó adelante. Eso es lo que dice el chofer, yo no estuve en ese momento”, resaltó.

Además, aseguró que el hombre continúa trabajando porque no recibieron ninguna denuncia al respecto. “No puedo separarlo de la labor al chofer porque hasta el momento no hay una denuncia radicada formalmente como corresponde, no me llegó ninguna notificación. En cuanto a mí me llegue la notificación como corresponde, ahí seguiremos porque tiene que haber una investigación”, manifestó.

La mujer indicó que no es una situación para tratarla con liviandad, sino que muy el contrario es grave y si la denuncia llega a ser verdad, ella será la primera en estar a la par de la presunta víctima. “Esta no es una situación que afecta a una sola persona, está afectando el nombre de la empresa, a más de 200 familias”, concluyó.