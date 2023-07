Gorostidi llega al Santo: “No venimos a hacer magia, venimos a trabajar”

Entre tantas idas y vueltas se llegó a un acuerdo con Gabriel Nasta para que deje de ser el técnico de Juventud Antoniana, este mediodía se terminó la novela ya que apareció el dinero en el club de calle Lerma y San Luis para poder saldar la deuda que se tenía con el cuerpo técnico y así finalizar el vínculo entre ambas partes.

Con la rescisión firmada de común acuerdo entre la dirigencia Antoniana y Gabriel Nasta, se aceleró para que su reemplazante, Adrian Gorostidi, quien ya venía sonando como el sucesor de Gabriel Nasta hace varios días atrás arribe a la provincia esta misma noche. El ex ayudante de Pablo Martel se hará cargo del plantel profesional, el cual conoce a su mayoría de la temporada pasada como es el caso de Martín Esparza, Hernán Vargas, Jorge Velazco, Gonzalo Gómez, Matías Pato, entre otros.

Gorostidi en el trascurso del mediodía dialogó con Solamente Fútbol por Infinito FM 96.5 Mhz. confirmando que será el próximo técnico Antoniano: “Estamos en viaje a Salta, llegaremos esta noche y mañana nos reuniremos para ver si todo está como lo charlamos. También quería que se hagan bien las cosas con el cuerpo técnico anterior”.

Habló de la situación del plantel del Santo en estos momentos: “Sabemos que se han ido jugadores importantes y que el equipo ha quedado un poco diezmado. Sin embargo, no creemos que el plantel de Juventud sea más o menos que cualquier equipo de la zona", y continuó: “Ahora hay que trabajar mucho. Soñar es muy lindo, creo que en 4 fechas se definirá que equipos van a pelear por cada cosa en la zona. Ojalá estemos en la pelea por la clasificación".

Por otro lado quiso ser cauto al futuro de Juventud en el torneo: “No venimos a hacer magia, venimos a trabajar. Nos gusta el fútbol pensando en el arco rival, pero en esta categoría en la que los rivales te esperan y te contragolpean, tenemos que tomar los recaudos necesarios", y agregó: “Sabemos que a este equipo le está costando ganar. Vamos a tener a todos los jugadores en cuenta y queremos levantar el ánimo a un equipo que viene de perder un clásico, ojalá el próximo lo ganemos nosotros".

Por último se consultó sobre si le toca debutar el domingo: ” Voy a Salta a trabajar desde el primer día, si todo va bien. No creo en eso de técnico que debuta gana pero ojalá se dé. No me gustaría lo fácil de no dirigir el próximo partido y tener diez días de trabajo después" y culminó analizando el partido contra el Albo: “Pude ver el partido ante Gimnasia y Tiro. No creo que ellos hayan sido superiores a Juventud. Después vino un gol por una desatención defensiva y el error del arquero, por desgracia, fue definitivo".