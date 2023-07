La madre de los Saavedra sostuvo que "no hay argumentos para la elevación a juicio"

Esta mañana se conoció que se analiza solicitar la elevación a juicio de la causa que investiga la muerte de Jimena Salas, en la investigación se apunta a los hermanos Saavedra como autores del crimen. En este sentido, InformateSalta dialogó con Ana María Simón, madre de los hermanos, quien sostuvo que la justicia "no tiene pruebas".

La mujer aseguró que sus hijos son inocentes, y es que se encuentra "tremendamente angustiada, pero me mantiene fuerte el saber que son inocentes".

La noticia la sorprendió, "nos desayunamos la noticia, no tienen pruebas, no hay argumentos ni nada que pueda justificar una elevación a juicio. Están ciegos, están empecinados con culpar a inocentes y eso no se lo vamos a poder permitir".

"Para justificar una elevación a juicio tienen que tener pruebas, que me digan que pruebas tienen además de este ADN sucio, manoseado, tremendamente camuflado".

Simón cargó duramente con la justicia, "es una vergüenza, un papelón. Quisiera que me reciba el Procurador, que me de 5 minutos de su tiempo".

Mientras tanto, los hermanos "nos dan mucha fuerza, cuando estamos derrumbados nos levantan. Es la firme convicción de que son inocentes".