Fantino enamorado de Salta, quiere invertir en Litio y destacó a Sáenz

El periodista Alejandro Fantino visitó la Provincia de Salta en dónde parece haberse enamorado de los paisajes, la gastronomía y la calidez de la gente. De regreso en Buenos Aires y según se pudo conocer a través de FMPacífico, Fantino sostuvo que esta interesado en el Litio y destacó el liderazgo del gobernador Gustavo Sáenz.

"Quiero hacer litio, porque Salta tiene una potencialidad extraordinaria, me parece que Salta se viene con todo. Es una provincia que en los próximos años va a dar que hablar", sostuvo el conductor de Animales Sueltos, programa político emitido hasta el año pasado por la pantalla de América.

Rápidamente el exitoso conductor reconocido a nivel nacional, destacó que en Salta hay "un tipo que yo entreviste hace muchos años, que es el gobernador Sáenz y tiene la cosa esa del interior que se lleva bien con todo el mundo; se lleva bien con los peronistas, se lleva bien con los radicales".

"Me gusta esto de que el tipo intente hablar y no romper, es algo que creo que le falta al resto. No vende humo, no viene a capital y sacó el 50% de los votos en su segundo mandato", continuó elogiando al mandatario provincial.

Por último, aclaró que: "Salta no es una provincia como Santiago del Estero, como Formosa, te das cuenta. Tiene otro tipo de comportamiento, y me parece que es de la mano de Sáenz".