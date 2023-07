Mujer embestida en la ruta empeora su cuadro médico y no aparece el responsable

El martes conocíamos por palabra de la propia víctima, Marcela, lo que le había ocurrido cuando caminaba por la banquina de una ruta en Joaquín V. González tras salir de una peña con amigas, allí un automovilista la embistió por detrás y la dejó mal herida y abandonada.

La mujer adolorida, relataba en ese momento cómo fue el momento del accidente y a través de los medios solo buscaba ayuda como así también encontrar a quien la atropelló y la dejó abandonada sin prestarle ningún tipo de asistencia, publicó en Anta TV.

Convencida de que todos los golpes que le provocó el siniestro le traerían secuelas es que Marcela buscaba que el conductor irresponsable se haga cargo de todos los gastos que se le venían encima, entres ellos una tomografía computada que rondaría los 16 mil pesos pero a pesar de todo no apareció y lamentablemente ella por estas horas está hospitalizada debido a la violencia del impacto

Su hija fue quien a través de un posteo en redes sociales mostro su indignación principalmente con el conductor inescrupuloso, la justicia que no hace nada para detenerlo a pesar de datos ya brindados por testigos y el mal diagnóstico a su madre que fue dada de alta y ahora tuvo una recaída que la volvió a dejar internada en Salta capital.

El Posteo

Hoy estoy con mi madre internada en Salta con múltiples lesiones entre ellas politraumatismo, hasta donde tiene que llegar esto para que allá justicia? Estoy aquí con el corazón destrozado y afrontando esta situación que la verdad no se la deceo a nadie, pasando millones de situaciones que para empezar en el hospital no nos dieron la atención necesaria mi madre tenía múltiples lesiones que en el hospital no le detectaron tuve que pedir derivación y no me dieron ambulancia ni mucho menos me sacaron un turno para poder hacerle una tomografía a mi mamá. Al llegar aquí una señora del personal del hospital muy molesta con la situación nos dijo: "no las pueden mandar así señora, es una vida usted no es un perro" pero si así es de triste la realidad en la que vivimos, uno no lo entiende hasta que le pasa.



Y por otra parte aún no vemos resultados de la persona que se dio a la fuga dejando a mi madre a la intemperie, mi hermano y yo tuvimos que hablar con los testigos para poder tener alguna noción de la persona que hizo esto por que la policía lamentablemente no hace nada, por favor solo pido JUSTICIA, mi madre es una persona, nadie puede venir así como así a arrebatarte la vida o atentar contra tu vida y dejarte tirado como si no valiera nada.

Agradezco a Dios de poder tenerla a mí mamá hoy conmigo pero necesito que esta persona de la cara y se haga cargo de todo.

Un caso para tener en cuenta

Durante estos días inició el juicio contra Mauricio Zambrano quien embistió a Virginia Peronja cuando realizaba deportes sobre ruta Nacional N° 50 y le arrebató la vida.

Cabe recordar que el sujeto fue perseguido y así quedó detenido. Al momento del siniestro estaba alcoholizado y durante la audiencia reconoció que también había consumido marihuana.