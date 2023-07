Ley Fake News: El gobierno advierte que si se aprueba en el Senado, será vetada

Un final anunciado. Desde el Gobierno de Salta señalaron este mediodía que si se aprueba en el Senado la polémica ley fake news, que en uno de los artículos busca blindar a los funcionarios en contra de la libertad de expresión, el gobernador Gustavo Sáenz la vetará.

“He conversado sobre el tema con el gobernador. Él no estaba en conocimiento del tratamiento de esta ley y claramente quiero transmitirle a todos los salteños que tengan la tranquilidad que este gobierno va a garantizar 100% la libertad de expresión. Nos hubiera gustado que se dé un debate más amplio, pero bueno. Falta la instancia del Senado, pero que la gente tenga la tranquilidad, no vamos a limitar en absoluto la libertad de expresión”, aseguró a Radio Salta el ministro de Gobierno, Ricardo Villada.

“En todo caso es un tema discutible para la gente que pueda verse agredida por una noticia falsa, pero no para los funcionarios, tengan la claridad que si se llegara a aprobar, el Gobernador va a vetar aquellos artículos que tengan que ver con este tema para los funcionarios. Los funcionarios tenemos que estar expuestos frente a la opinión de la gente, sea cual sea. Y ese es un absoluto compromiso de este gobierno.

Ley polémica e inconstitucional

El martes, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto, que en el artículo 50 pide penar con 25 días de cárcel a quien difundiere noticias falsas sobre un funcionario público. Esta norma, de acuerdo a los constitucionalistas y entidades de periodismo, va en contra de la libertad de prensa, al tiempo que es inconstitucional.

Villada fue consultado si la norma podría ser modificada en el Senado. Ante esto dijo: “Seguramente, por eso digo que sería importante que se debata, sería un tema importante en donde participe, porque hay mucha gente que dice que dijeron algo falso de nosotros y demás. Pero insisto, es para la gente, no para los funcionarios. Los funcionarios sabemos que nos exponemos a eso y tenemos que dar testimonio con nuestras acciones, con nuestros logros. Así que como gobierno, particularmente el gobernador, vamos a propiciar un debate más amplio, pero si se llegara a aprobar algo que tenga que ver con cierta protección para los funcionarios, tengan la plena seguridad que se va a vetar”.

Consultado sobre las responsabilidades de esta norma afirmó: “La verdad, yo estaba de vacaciones. Me reincorporé el lunes, y no conocía que se iba a tratar un tema de estas características. También era la primera sesión de la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que ahí ha faltado un poco, estas cosas requieren un debate de toda la sociedad, en particular de ustedes, de los periodistas, que puedan expresar su opinión, debatir si es necesario avanzar sobre una norma de estas características o no, pero bueno, ya está, se hizo la media sanción, pero insisto, para mí es importante transmitirles a todos ustedes y a través de ustedes a los salteños, que tengan la tranquilidad que vamos a garantizar de manera irrestricta la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de expresiones que están dirigidas a quienes tenemos responsabilidades del gobierno. Así que muchísimas gracias”.