Guaymás: “Outes es un hombre de una generación diezmada que no se marea con las luces de Bs. As”

A dos semanas de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Jorge Guaymás, candidato al Parlasur, visitó los estudios de Sin Vueltas manifestando su apoyo a Pablo Outes y Sergio Massa como los candidatos que traerán soluciones al norte profundo.

“Estamos muy próximos a las elecciones, tenemos que entender que venimos un contexto difícil. Creo que la política tiene que empezar a tocar puertas y explicar que si bien es cierto que hay una mala situación, hay una sola manera de salir, trabajando, con unidad y con esperanza”.

Así bogó por la unidad: “Cuando se llevó adelante esta gran unidad, primero con un gran candidato a presidente que es Sergio Massa, que hay mucho para hablar y Pablo Outes, un hombre de una generación diezmada en donde los salteños tenemos que tener conciencia de que cualquier hombre, o niño que haya sufrido lo que en su momento sufrió él, no sé cuál sería la fortaleza que le permita seguir adelante en la política. Él ha perdido a su padre, justamente por querer ser peronista y decidió seguir adelante llevando políticas, siendo diputado provincial en su momento, acompañando la política de Gustavo Sáenz”.

Lo describió como un funcionario que tiene conocimiento de toda la provincia, con contacto con todos los intendentes de Salta y un conocimiento de la problemática del interior profundo. “Hemos tenido reuniones con intendentes, diputados y senadores han manifestado que Pablo Outes es el funcionario que siempre atiende el teléfono, y su oficina para decirte que sí y no si las condiciones no estaban dadas”.

“Es el dirigente que nos da la garantía de que al llegar a Buenos Aires, no es marearse con las luces de Capital, ni mucho menos confundirse por estar frente al Obelisco, y tiene el coraje para defender la provincia y el interior profundo”.

“Sergio Massa es un candidato al que le importa el interior profundo”

Respecto a la candidatura de Sergio Massa, para conducir el país, no dudó en recordar que “yo vengo de una extracción gremial, en la cual, nos incorporamos a este desafío. Estamos hablando con todos los secretarios gremiales y dirigentes, es importante cuando hay una conveniencia para los salteños”, esto luego de los comentarios de empresarios quienes consideran que la alianza será sumamente beneficiosa para Salta.

“Es el precandidato que, cuando fue candidato a presidente llevó en ese entonces intendente de la ciudad, hoy gobernador Gustavo Sáenz y ha marcado claramente el cariño y lo que le importa el profundo norte”.

Parlasur

Respecto a su candidatura al Parlasur dijo: “Muy poco se conoce, no me he metido a ver los ámbitos y lo digo, pero yo voy a ir a instalar mi provincia en el Parlasur, una provincia absolutamente productiva, articulando políticas para las pymes y mercados”.