TEA en la adultez: "La heterogeneidad hace que de chico quizás no se detecte y sí de grande"

La periodista Manju Lozano dio a conocer que a sus 51 años fue diagnosticada con autismo y muchas personas se sorprendieron por la noticia revelada en su despedida del programa Todas las Tardes ciclo que conducía. En este marco, InformateSalta dialogó con el neurólogo Juan Pablo Zorrilla para conocer más sobre los TEA (Trastornos del Espectro Autista).

De acuerdo al profesional, no es algo común la detección de este tipo de enfermedades en personas grandes, pero es algo que sucede debido a que "hace algunos años había test que no existían", algo similar sucede con las personas disléxicas.

"Con el tiempo fuimos viendo que la gente tiene el común denominador de una persona meciéndose de forma involuntaria", sostuvo Zorrilla que dejó en claro que esto no es siempre así y el autismo puede presentarse de distintas formas que por lo general tienen que ver con la dificultad para socializar, lo que muchas veces hace que se confunda con timidez.

Esto genera un problema, y es que "la gran heterogeneidad de las posibles manifestaciones hace que de chico quizás no se detecte y sí de grande".

Se debe tener en cuenta, que "es una enfermedad con la que se nace y con la que se muere" lo que quiere decir que no se puede desarrollar durante la vida y que no tiene cura. Existen tratamientos, pero son "para darle herramientas para la adaptabilidad, no es algo que se vaya a curar".

Por último, es importante mencionar que los profesionales psicólogos, psiquiatras, neurólogos, trabajadores sociales, entre otros, están capacitados para la detección de los TEA.