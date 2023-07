PASO 2023: 9 precandidatos podrían no participar en las elecciones

Nueve precandidatos a presidente podrían no competir en las elecciones PASO del 13 de agosto porque no realizaron la presentación en la justicia electoral de las boletas testigos que deben ir en las urnas. La jueza electoral nacional, María Servini, les dio plazo hasta mañana a las 13:30 para hacer la presentación. De no hacerlo, se tendrá "por desistida su participación en el proceso electoral", aseguró .

Los candidatos son Andrés Passamonti (Unión de Centro Democrático); los cuatros postulantes de Proyecto Joven, entre los que está Mempo Giardinelli; y otros cuatro de "Principios y Valores", partido por el cual se presenta Guillermo Moreno, que sí podría competir.

Servini señaló mediante una resolución que los partidos "deberán cumplir lo oportunamente, acompañando veinte mil (20.000) ejemplares de boleta de cada lista, a efectos de ser remitidas junto a las urnas que se utilizarán en el próximo acto electoral en este distrito como modelo de boleta aprobada".

Afirmó también que el "plazo improrrogable" para cumplir con la presentación de las boletas es mañana hasta las 13:30 horas "bajo apercibimiento de tener por desistida su participación en el proceso electoral en este distrito".