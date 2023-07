Morales: "Con Larreta estamos gobernando y sabemos lidiar con problemas"

El gobernador de Jujuy y precandidato a Vicepresidente, Gerardo Morales, en la lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, estuvo presente en los estudios de CNNSalta-94.7 en dónde comentó que en estas últimas semanas, "estamos presentando propuestas y apretando el acelerador".

"Estoy convencido que quien gane el 13 gobernara la República Argentina. Eso se siente, ayer ganamos en Chubut después de mucho tiempo. Hasta aquí hemos presentado casi todo el plan de gobierno que tenemos, estamos apretando el acelerador porque creo que el 13 se viene la definición de Juntos por el Cambio".

Morales apuntó: "¿Sergio Massa qué puede explicar? Si hace un año que es ministro de economía y para todos los que vemos tiene la suma de poder público".

Por otro lado, "las características que tenemos con Horacio es que ambos estamos gobernando y sabemos lidiar con problemas. El país creo que necesita un gobierno normal, que cuando cometes errores no le eches la culpa a nadie. Va a ser un año difícil el que viene pero con viento de cola, puede ser que tengamos un superávit fiscal".

Respecto a la Mesa del Litio, comentó que se siente cómodo en el lugar que compuesto por dos radicales y 8 peronistas, "hemos dejado de lado las banderías partidarias para hacer que tengamos un buen proyecto de inversiones y master plan de producción".

"El litio es para salvar el planeta, para salvar el mundo. La producción del Litio es la más limpia, el problema es la evaporación del agua 10 veces más salada que la del mar, no es agua apta para consumo. La producción del Litio, como la del Níquel, Cobre y Cobalto sirven para la transición energética", sostuvo.

Uno de los temas por lo que más se criticó su espacio fue por la supuesta quita de planes sociales que buscaban, a esto se refirió al aclarar: "Nosotros no le vamos a quitar el plan a nadie, nosotros si le vamos a sacar manejo a los intermediarios, nosotros tenemos que garantizar el control. Todos van a estar, vamos a tener un sistema de capacitación, que estén registrados, que no se calienten porque no le vamos a quitar el plan".

Morales dijo que por esto les han dicho tibios, y es que "cuando hablamos de diálogo nos dicen tibios, pero bueno, liderar no es andar a los gritos ni hacerse adorar. El país necesita un liderazgo sensato".

"Los radicales tienen que votar a Larreta Morales, nosotros tenemos liderazgo de verdad", sentenció.