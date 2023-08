Sistema jubilatorio: "La gente no quiere aportar porque pierde el plan social"

A través de un informe de ANSES se conoció que alrededor del 70% de las personas que se jubilaron durante el 2022 lo hicieron sin contar con todos los años de aporte necesarios, y fueron beneficiados por la moratoria previsional. Es decir que 7 de cada 10 personas en Argentina no cumplía con las condiciones para acceder a la jubilación, pero a través de un sistema de pagos pudo acceder al beneficio.

En diálogo con InformateSalta la abogada previsional, Julia Toyos manifestó que "cada vez hay más gente que se jubila sin aportes, pero tiene que ver con que no están acompañados de una política de empleo".

"La primera moratoria salió en el 95, si la gente hubiera aportado con consciencia llegaría perfectamente a los 30 años requeridos", luego de este primer beneficio vinieron otros similares entre el 2004 y 2007 (Ley 25.994), la llamada 26-9-70 en el 2008 y "ahora hay otra moratoria". En todos los casos se suponía que el beneficio sería por única vez, pero "no se creó una conciencia de que la gente deba aportar".

Existe una realidad y es que "la gente no quiere aportar, no confía en el sistema. Las personas dicen que no importa, 'total cuando me jubile voy a cobrar poco'. Hay algo que es muy cierto y es que en definitiva todo el mundo cobra la mínima aporte o no".

La necesidad de estas moratorias se explica en que "hay mucho trabajo informal, empleo no registrado y hay un fenómeno que lo vemos en la consulta y es que cuando les decimos que aporten nos responden que no porque pierden el plan social".

"La gente se acerca y te dice, vi en la tele que me puedo jubilar, me quiero jubilar y a veces no es tan simple porque tenes que pasar una evaluación socio económica y en el caso de las mujeres no entran todas en la nueva moratoria".

En Salta "aproximadamente este año se jubilaron entre 5.000 y 6.000 personas. En casi cuatro meses hubo casi 4.000 jubilados más que en nuestro universo de jubilados es un montón".

Para dimensionar el costo que conllevan estas moratorias para una personas, "si vas a comprar 30 años de aporte, salen tres millones y algo. Cada año que no aporte una persona pierde $300.000".

Las personas que deseen pactar una consulta con la especialista Julia Toyos, pueden comunicarse con ella llamando a 4213388 - 4321999, su estudio se encuentra en Avenida Belgrano 1188.