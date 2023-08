Maltrato infantil: “En lo que va del año tuvimos 4000 pedidos de intervención”

Hoy el fiscal de la causa que investiga el maltrato sufrido por una niña de 4 años de edad, por parte de su madre y su pareja, pidió que ambas sean investigadas por intento de homicidio. InformateSalta dialogó con la Secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi, por el parecido del caso al de Lucio Dupuy.

A la hora de detectar los casos de maltrato infantil, "las señales de alerta son diversas y uno de los principales detectores suelen ser las escuelas o los centros de salud. Básicamente en las escuelas se da por la presencia física que uno ve, a veces los golpes no son notorios, pero si un cambio en la conducta".

Existen "varios indicadores que hacen un llamado de atención. Es por esto que trabajamos con algunas escuelas para diseñar indicadores más exhaustivos a los fines de las alertas tempranas".

El equipo docente es fundamental, ya que "la escuela es un gran receptor, tenemos varias derivaciones que se originan en establecimientos educativos". Lo cierto es que no todos los casos son iguales ni requieren el mismo abordaje, ya que "la violencia tiene distintas escaladas; física, psicológica o simbólica. Esta última es más compleja, pero representa un cambio de conducta importante".

"Si uno detecta una situación de maltrato grave se debe hacer la denuncia que activa muchos organismos. A veces suele pasar que un vecino siente que en la comisaría no lo escuchan o no tiene tiempo por lo que tenemos una línea que es de escucha activa y es la 102. No es una línea de denuncia pero nos permitió detectar diferentes situaciones de vulnerabilidad".

En la secretaria "tenemos pedidos de intervención a distintas escalas, en lo que va del año hemos llegado a tener más de 4.000 pedidos de intervención. En cada caso distintas situaciones marcan un pedido de intervención".

Se debe tener en claro que "hay toda una sociedad que puede hacer su cuota parte para bajar el nivel de violencia", enfatizó Iradi y ejemplificó que a veces en partidos de fútbol de niños se ve como un padre exige demasiado a su hijo y como ciudadano es responsabilidad del entrenador acercarse y hablar con él para explicarle que eso está mal.