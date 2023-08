A dos años de su diagnóstico, Emiliano Pinsón contó cómo es vivir con la enfermedad de Parkinson

Emiliano Pinsón abrió su corazón y contó cómo es vivir con la enfermedad de Parkinson, los cambios en su vida a partir del diagnóstico y la importancia de estar rodeado de sus afectos.

En una entrevista íntima con el periodista Juan Abraham, jefe de la sección Fama de Clarín, para la Fundación Iberoamericana de Salud Pública en el ciclo Desde Adentro, Emiliano Pinsón habló sobre su enfermedad, a un año de haberla hecho pública.

"En lo público tuve una recepción muy buena. La gente que no era tan cercana a mí lo tomó muy bien y me habló de valentía para afrontar este tema. Hay poca información, y mucha gente que tiene Parkinson teme decirlo y se tiran para adentro. En ese momento empecé a ver la posibilidad de intentar difundirlo. Me cambió la vida, y hacerlo público todavía más", comenzó diciendo.

"Me empezó a importar muy poco cosas que antes me importaban más. Ser puntual por ejemplo, ahora llego muy justo a lugares, antes llegaba re temprano. Estoy más desordenado... no estoy tan pendiente de esas cosas. Ahora digo ’bueno, me quedan 15 años, ¿qué me gusta hacer, viajar?’, entonces el dinero que ahorro es para viajar con mis hijos, solo o con amigos. Mi futuro es todo con viajes. Valoro mucho la vida, quiero disfrutar lo que me queda, valorar esas cosas tontas, estar con tu amigo, disfrutar ese momento", enumeró el comunicador respecto a qué cambios hizo en su forma de ver y vivir la vida a partir de la enfermedad.

Cuándo le diagnosticaron Parkinson a Emiliano Pinsón

El 4 de febrero de 2021 su vida dio un giro y cambió rotundamente porque fue cuando le diagnosticaron Parkinson. Sobre los síntomas previos al resultado médico, detalló: "No me lo esperaba, pensé que tenía estrés porque laburaba hasta tarde en la tele y a las seis de la mañana empezaba la radio. En 2020 estaba durmiendo poco y no recuperaba después. En pandemia siempre me hizo mal el barbijo, caminaba medio robótico y un día haciendo tele un productor me dijo si tenía tortícolis porque me movía mucho".

"Lo que más me golpeó fue cuando venía entusiasmado para darle pelea y la médica me dice: ’No, pará. El Emiliano de antes no está más, no existe. Es un nuevo Emiliano’. Me fui metiendo mucho más para mí y mi vida cambió a partir de ahí", recordó.

Cómo afectó a su vida cotidiana la enfermedad de Parkinson

Pinsón también habló en otro tramo de la entrevista sobre las complicaciones que le trajo la enfermedad de Parkinson a su vida cotidiana: "No podés hacer cosas simples; te complica mandar un mensaje de texto, chatear, la motricidad fina, no puedo atarme las zapatillas, tardo 10 minutos. La corbata, los botones, saltar, darme vuelta en la cama... todo es un trabajo. Tardo más de 40 minutos para ducharme".

"Tengo un equipo de gente: kinesiólogo, fonoaudióloga, psicólogo, psiquiatra, un equipo de gente que está ahí. La voy llevando, hay días mejores y otros peores", se sinceró. Por otro lado, Emiliano recordó cómo cambió la relación con sus amigos a partir del día que les contó de su padecimiento: "Mis amigos, todos tipos de 50 años, cuando tuve esto tuve una crisis, hicimos un asado y ese día me despaché y les terminé diciendo que los necesitaba. Se quedaron inmóviles. Pero después de ese día nuestra relación cambió a favor y están muy pendientes de mí".

Sobre el final de la charla, Emiliano Pinsón contó cómo reaccionaron sus hijos a su enfermedad: "Recién en este último tiempo tomaron más conciencia. Cuando empezaron a ver que tenía problemas más a la vista. Me empezaron a preguntar y les dije que me traten como siempre. Hay que adaptarse a lo nuevo, conviven con eso".

Qué es la enfermedad de Parkinson

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. A veces, comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento.