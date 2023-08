¿Chau asado? Advierten que el precio de la carne podría subir un 20% en Salta

Luego de que la semana pasada la Secretaría de Agricultura formalizó el dólar agro para el maíz y la cebada cervecera que pasarán a tener un tipo de cambio a 340 pesos, se espera que el precio de la carne suba algunos puntos.

En este contexto, las recientes medidas económicas implementadas por el Gobierno generaron una marcada preocupación en el sector agroindustrial que salió a advertir las consecuencias negativas de la medida.

El presidente de la Sociedad Rural de Salta, Joaquín Elizalde expresó su descontento y preocupación respecto a las decisiones tomadas por las autoridades. Principalmente, ha manifestado que las medidas relacionadas con el dólar agro no son adecuadas para el sector y no contribuyen a solucionar los problemas de fondo.

En cuanto a la repercusión de la inflación, el titular de la Sociedad Rural dejó en claro que la medida del dólar agro significará un aumento de precios. "Se va a trasladar a inflación. De hecho, en general la hacienda, tanto las tres carnes principales venían muy atrasadas en cuanto a inflación. Nunca se llegó a acompañar. Veníamos con un atraso del 40%. Así que ya de una semana a la otra es probable que se traslade entre un 15% y un 20% a través de esta medida", sostuvo Elizalde.

Elizalde puntualizó que la medida ha tenido un impacto negativo en los productores locales. "Es una medida en donde benefició a los exportadores, pero perjudicó mucho a los productores locales, sobre todo de pollo y cerdo. Así que me parece que son medidas que no son buenas, no lo tomamos bien".

De acuerdo a lo publicado por ElTribuno el ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos sostuvo que se genera una situación compleja con la inclusión del maíz en las medidas del dólar agro, impactando de esta forma negativamente en la cadena productiva de proteínas.

"El dólar agro que incluye al maíz generó una enorme complejidad y problema en todo lo que es proteínas. Porque al cambiar el número del maíz todo el consumo interno de la proteínas impacta fuertemente en todas las otras cadenas productivas como el huevo, pollo, chancho, feedlot. También tiene consecuencias negativas en otras cadenas de valor de nuestra Argentina", sentenció.