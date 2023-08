Randazzo en Salta: “El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es un fracaso"

A pocos días de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Juan Schiaretti, visitó la provincia y dialogó con InformateSalta. Apuntó contra el gobierno nacional y Sergio Massa, candidato que impulsa el oficialismo.

“Massa es el responsable del desaguisado de este Gobierno, por eso me cuesta creer que algún argentino vaya y pueda votar a Massa, a Rossi y a De Pedro. Este Gobierno es un fracaso, el Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Massa, es un fracaso, claramente un fracaso. Yo creo que es un ciclo terminado, que de cualquier manera eso está en manos de la sociedad cuando participe y vaya a votar el próximo 13 de agosto”, dijo.

En este sentido, consideró que es necesario generar una alternativa y eso es lo que están intentando hacer con el gobernador de Córdoba. “Somos la única fórmula del interior federal, tenemos una manera de ver la política diferente a la política clásica, creemos en el valor de la palabra, porque somos del interior y creemos que eso sigue teniendo valor. Creemos en nuestras convicciones, en nuestras ideas, sabiendo lo difícil que es afrontar dos coaliciones que disponen de enormes recursos por parte del Estado, que en muchos casos tienen mucha impunidad a parte de sus dirigentes. Pero, no obstante, nosotros creemos que vale la pena dar esa pelea” expresó.

Asimismo, se mostró expectante sobre lo que ocurrirá en las PASO. “Creo que la sociedad debe reaccionar frente a la situación en la cual estamos atravesando los argentinos. No puede ser que los argentinos vivamos con inflación que ya no vive ningún país del mundo, más de 150% de inflación, con 20 tipos de cambio de dólares diferentes, con limitaciones muchas veces para importar insumos que van a la cadena productiva de la industria argentina, con servicios públicos que presta el Estado que son de mala calidad, la educación perdió calidad, la salud perdió calidad, vivimos inseguros, vivimos inseguros porque no tenemos claro que el delinque tiene que estar preso, la justicia llega tarde, hay más de 20 millones de pobres en la Argentina, cómo puede ser que la sociedad argentina no reaccione frente a eso, ni acompañando a este Gobierno ni acompañando a quienes fracasaron hace poco tiempo atrás”.

Además, consideró que tanto el kirchnerismo como Juntos por el Cambio son dos coaliciones que se retroalimentan entre ellas y que solo les dio resultados a ellos y no a la sociedad.

“Nosotros tenemos la obligación de ir por otro camino, un camino que revalorice la palabra, que en realidad sepamos que la Argentina puede salir adelante, que es posible que la Argentina tenga los niveles de inflación que tienen los países de la región, inflación que es anual, la que la Argentina tiene mensual, que es posible que la Argentina vuelva a producir y a generar trabajo, qué posible que aquellos que reciban planes no los reciban eternamente porque están condenados a la indignidad, qué posible que el Estado mejore las prestaciones de su servicio en materia de educación, de salud, de justicia, es posible eso. Lo que seguramente no es posible es hacerlo con quienes en realidad gobernaron hasta ahora”.

Consultado sobre que cree que pasará después de las elecciones, opinó que hay que pensar en que país estamos dispuestos a construir. “A mí me parece que la Argentina tiene que recuperar la normalidad, la Argentina debe volver a ser un país normal, un país racional, un país con sentido común, que yo lo sintetizaría de la siguiente manera, a ver, el que no estudia repite, el que no trabaja no cobra, y el que delinque va preso. Eso que parece tan sencillo en la Argentina se ha perdido”.