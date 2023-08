Juicio contra los Castedo: Descreimiento y malestar en la familia de Liliana Ledesma

Luego que, por séptima vez, se suspendiera el inicio del juicio seguido contra los hermanos Delfín Reynaldo y Raúl Amadeo “Hula” Castedo, acusados por el homicidio de Liliana Ledesma, la mamá de la víctima, Elida Romero, en FM Aries, cargó contra la justicia y los acusó de “jugar con el nombre de su hija”.

La suspensión se debe a un recurso de queja planteado por la defensa ante la Corte de Justicia de Salta, que busca que los hermanos Castedo asistan físicamente a las audiencias y no de manera remota.

“Nos dicen una fecha y después salen suspendiendo, después dictan otra, pero ponen un pretexto, ahora se suspendió la fecha del 8 porque dice que hay un recurso que la cámara de Salta no ha resuelto”, expresó la mamá de Liliana.

A la vez, manifestó que hasta el momento no se dispuso una nueva fecha para el inicio de las audiencias. “Nadie sabe nada”, afirmó.

“No me voy a callar hasta que haya justicia"

Para finalizar, dijo desconfiar de la justicia. “A los jueces no se les cree nada, a la justicia no se le cree nada, no sabemos qué es lo que va a pasar, no son 10 años que ha muerto mi hija, el 21 de septiembre va a hacer 17 años”, sostuvo.

Cabe recordar que en 2010, la ex Cámara en lo Criminal de San Ramón de la Nueva Orán condenó por el mismo hecho a María Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga, Lino Ademar Moreno y Casimiro Torres, a quienes se les impuso la pena de prisión perpetua. Por otro lado, Patricia Guerra fue condenada a diez años de prisión y Juan Moreno recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva.