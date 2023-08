Conmoción en Ecuador: ejecutaron de tres tiros en la cabeza al candidato presidencial que denunciaba la corrupción de Rafael Correa (VIDEO)

El candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio (59) fue asesinado de tres tiros en la cabeza después de una reunión partidaria que encabezó este miércoles en Quito. Los comicios están programados para este 20 de agosto.

Villavicencio, asambleísta nacional y candidato por el Movimiento Construye, había liderado un mitín en Quito. A la salida del encuentro un grupo de sicarios -como lo calificaron medios locales- la emprendieron a los tiros contra el postulante opositor al correísmo, mientras se subía a una camioneta.

Durante sus dos años como congresista, Villavicencio (59 años) se dedicó a fiscalizar varios casos de corrupción ocurridos durante el mandato de Rafael Correa, quien lo persiguió durante su gobierno hasta que Villavicencio tuvo que refugiarse en la selva con una comunidad indígena.

Otto Sonnenholzner, aspirante favorito a la presidencia según la mayoría de las encuestas, fue uno de los primeros en confirmar la noticia de la muerte. "Nuestro país se ha ido de las manos", manifestó.

También la reportaron amigos suyos que participaron de la reunión, como el candidato a asambleísta Carlos Figueroa.

El asesinato -en plena alza de la violencia narco- ocurrió coliseo del colegio Anderson, en el centro financiero de la capital de Ecuador. Villavicencio era el único aspirante a la presidencia que, por decisión propia, no tenía la custodia policial que el Gobierno ofreció a todos los postulantes.

Cerca de las 18:20 (hora local), Villavicencio abandonó el edificio en el que había hablado apenas unos instantes antes. Si bien había rechazado la cuestodia policial oficial, en las imágenes se lo ve caminar en la vereda escoltado por personal de seguridad.

A pesar de su presencia, apenas se hubo subido al vehículo, se escuchan los disparos. Son al menos una decena de estallidos los que despiertan la desesperación y confusión generalizada.

De acuerdo al diario ecuatoriano El Universo, Villavicencio recibió tres tiros en la cabeza, en un asesinato al que calificaron "al estilo sicariato".

El candidato presidencial, con heridas graves, fue trasladado a la clínica de La Mujer, donde se certificó su muerte. Además, el ataque a tiros dejó como saldo varios heridos.

Como quedó registrado en otro video, tras los disparos los asistentes corrieron a refugiarse dentro de la escuela en la que Villavicencio había disertado. Casi todos se arrojan al suelo y se esconden detrás de paredes y columnas. A otros que no había alcanzado a salir del edificio los domina la confusión e intentan salir a la calle, donde se había provocado el ataque.

Personal de seguridad los alertó y cerró las puertas para evitar que los sospechosos ingresaran al lugar.

"¡Policía! ¡Policía!", es el grito que predomina, en desesperada búsqueda de de asistencia urgente.

Entre globos amarillos y azules, colores de su agrupación, se observan corridas y gotas de sangre que caen al suelo.

Ocurrió a la salida de una reunión partidaria del postulante opositor al correísmo.

El lugar quedó acordonado por las autoridades policiales, que lanzaron un operativo para dar con los sospechosos.

🚨🇪🇨 URGENTE | Conmoción en Ecuador: asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio. El dirigente opositor fue baleado por un grupo de sicarios a la salida de un acto de campañapic.twitter.com/hbDAFZJy1f — Nexofin (@Nexofin) August 10, 2023

Villavicencio era uno de los ocho candidatos a la presidencia de Ecuador para las elecciones del 20 de agosto, unos comicios anticipados luego de que el mandatario Guillermo Lasso decretara la "muerte cruzada" en mayo pasado, un movimiento en el que disolvió el Congreso y convocó a las urnas antes de tiempo.

Villavicencio había acompañado a Lasso y se había desempeñado como asambleísta hasta mayo. Pero se separó y se presentaba como independiente, con el respaldo de Construye.

Villavicencio era periodista. A mediados de la década del 90 comenzó a trabajar en Petroecuador. Desde allí, y más tarde como legislador, presentó numerosas investigaciones y denuncias de corrupción. En el centro de muchas de ellas quedó Rafael Correa.

El actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mostró su "indignación" y "consternación" por el asesinato de Villavicencio. Además, anticipó que se reunirá un comité para tratar el ataque.

"Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune", señaló el mandatario ecuatoriano.

"El Gabinete de Seguridad se reunirá en pocos minutos en Carondelet. He pedido a la presidenta del CNE, Diana Atamaint; a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; y a las demás autoridades, de Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado al país", añadió.

Y concluyó: "El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley".

También se expidió Jan Topic, el outsider que se posiciona en segundo lugar en los sondeos preelectorales.

"Como ecuatoriano lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales. Mi sentido pésame a sus familiares y solidaridad con sus seguidores y amigos", expresó el empresario.

"Hoy mas que nunca se reitera la necesidad de actuar con mano dura contra la criminalidad. Que Dios lo tenga en su gloria", agregó Topic, que busca posicionarse como un Bukele ecuatoriano.

Yaku Pérez, postulante por la izquierda ecologista, aseguró: "Consternado por el trágico y condenable asesinato de Fernando Villavicencio. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos".

En su cuenta de Twitter, además, llamó a la unidad. "Este hecho no quedará en la impunidad, Ecuador no merece una muerte más, es momento de unirnos y recuperar La Paz", expresó.

Estaba previsto que este domingo los ocho candidatos protagonizaran un debate organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde ese organismo, en las últimas horas habían denunciado amenazas de muerte.

"En lo personal, no he recibido amenazas de muerte. Esperamos que eso no suceda, pero no podría decir lo mismo de otros consejeros que sí las han recibido", expresó la presidenta del ente, Diana Atamaint, en declaraciones a la prensa.

"Ecuador afronta en los últimos años un embate de la violencia ligada al narcotráfico, que en pleno proceso electoral deja la muerte de un alcalde y un candidato a diputado, así como amenazas contra un aspirante presidencial.

Una guerra por el poder entre bandas del narco derivó en constantes masacres carcelarias, algunas de las peores registradas en América Latina y que dejan más de 430 presos muertos desde 2021.

La criminalidad en el país duplicó la tasa de homicidios en 2022, cuando llegó a 25 por cada 100.000 habitantes, mientras que hasta junio de 2023 era de 18. Para este año, expertos consideran que trepará hasta 40. /Clarín