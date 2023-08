Bettina Romero explicó el programa Salta es tu casa y porqué hay sólo 2 corralones

Salta es tu Casa, es un programa lanzado por la intendenta Bettina Romero durante la campaña, más precisamente a 10 días de las elecciones, en la que buscaba ser reelecta a la cabeza del municipio y que tiene por objetivo la entrega de vouchers a mujeres por 500 mil pesos para la compra de materiales y así ampliar sus casas, el mismo es objeto de investigaciones, sin embargo la mandataria habló del tema.

“Hay un programa que para mí fue genial, y espero que se continúe, yo siempre pensando en las mujeres y apoyar a las mujeres en estos tiempos de crisis. No podemos negar que la inflación que tenemos hoy a nivel país está destrozando a toda la Argentina, pero en especial a las familias más vulnerables y en especial para las mujeres que tienen a cargo sus hijos”.

“Yo me empiezo a dar cuenta que estábamos transformando el barrio pero que cada hogar salteño cada vez tenía menos posibilidades de transformar su realidad en una economía destrozada, en un país porque me ha tocado gobernar en la peor crisis económica de los últimos treinta años. Entonces lo vi al gobernador y le plantee un programa en donde el municipio y la provincia podamos acompañar con créditos para la mujer en un corralón”.

“Quizás el Tribunal en parte influenciado por algunos del nuevo equipo del intendente electo se quedaron con ese programa atravesado en la garganta, yo qué sé, les habrá caído mal. En este tiempo de crisis muchos corralones no querían participar, nadie te entrega material, a nosotros nos pasa que compramos cemento y no nos entregan”, aclarando porqué hay solamente dos corralones dentro del programa que ya comenzó a ejecutarse.

Aseguró que no hubo direccionamiento en el tema, “todos fueron invitados a participar, que nadie quiera participar es otra historia. La verdad que yo creo que muchos se han quedado con temitas atravesados. El camino es absolutamente limpio, mirándote a los ojos te lo garantizo, fue una propuesta que surgió de conocer la realidad de las familias de mi ciudad. Y que les haya quedado atravesado, yo lo lamento”.

“Ojalá que sea otro programa que se sostenga en el tiempo y que el año que viene vuelva a hacer la edición número dos, número tres en donde el gobernador y el intendente electo si acompañen a las mujeres. Porque de nuevo, no vamos a creer que regalándole dos o tres chapas le cambia la vida a la gente, la gente lo que quiere es poder ampliar, tener un cuartito más o un baño y necesita que le damos un empujón para acceder a materiales, no es plata, no son las dos tres chapitas que estaban acostumbrados a regalar algunos políticos, ayudarlas a transformar sus viviendas”.