Pese a los cuestionamientos, continúa el programa “Salta es tu casa”

La Municipalidad de Salta continúa con el procedimiento establecido para la entrega de los vouchers del programa “Salta es tu casa”, a pesar de la investigación del Tribunal de Cuentas y los cuestionamientos del Concejo Deliberante.

El municipio informó hoy que las 735 beneficiarias de la iniciativa municipal fueron notificadas para que se acerquen al Centro Cívico Municipal y opten por los corralones adheridos.

De esta manera, mujeres de la ciudad completan la documentación correspondiente a los vouchers que serán entregados por el municipio el próximo lunes 14.

Cabe recordar que el programa municipal tiene como objetivo garantizar condiciones habitacionales dignas para mujeres de la ciudad. Además, busca impulsar la economía local mediante la construcción y la generación de empleo.

“Las beneficiarias del programa están siendo notificadas sobre las bases y condiciones del mismo, y eligen el corralón de donde retirarán los materiales. Es necesario cumplir con este paso para poder informar la nómina oficial a las empresas adheridas”, afirmó la subsecretaria de la Mujer, Gabriela Gaspar.

Pedidos de informe e investigación

A fines de julio, el Tribunal de Cuentas se reunió para analizar un expediente referido a dicho programa municipal, anunciado 10 días antes de las elecciones provinciales de mayo pasado. La principal polémica es que el convenio contemplaba solo dos corralones.

"De una u otra manera la elección de beneficiarios de este programa debiera ser abierto a la mayor cantidad de personas", indicó al respecto el vocal del Tribunal de Cuentas, Sócrates Paputsakis.

Sin embargo, no fue el único organismo en expresarse en este sentido, también lo hicieron desde el Concejo Deliberante, en la voz de la edil Paula Benavides.

"Hasta el momento no se ha emitido ningún voucher y hay una nómina de 1000 beneficiarias, sin embargo nos enviaron un listado de 700 mujeres adjudicadas, no sabemos que pasó con las otras 300 que no están en la nómina que nos han remitido”, expresó la concejal en la sesión de la semana pasada.