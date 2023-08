Los cuartos de final de la Copa Libertadores: así quedó el cuadro con dos equipos argentinos

Se terminaron los octavos de final de la Copa Libertadores de América y así quedaron definidos los ocho equipos que siguen en carrera por un lugar en la final única que se disputará en Río de Janeiro, Brasil. Boca y Racing son los representantes argentinos en los cuartos de final, mientras que Brasil tendrá a tres: Palmeiras, Internacional y Fluminense.

Los cuartos de final se pondrán en marcha a partir del 23 de agosto hasta el 30 del mismo mes, donde quedarán definidos los semifinalistas.

Boca vs. Racing: un semifinalista argentino confirmado en la Copa Libertadores

El primer cruce tendrá lugar en La Bombonera y la definición será en el Cilindro de Avellaneda. Esto se debe a que la "Academia" terminó con mejor diferencia de gol que el "Xeneize" en la fase de grupos, a pesar de que acumularon 13 puntos los dos.

Copa Libertadores 2023: los clasificados a cuartos de final y los cruces

Boca Juniors vs. Racing Club

Deportivo Pereira vs. Palmeiras

Bolívar vs. Internacional

Fluminense vs. Olimpia