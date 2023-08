Nena fugada, una monja pide desesperada que no la regresen al hogar: "No quiere estar allí"

Desde el día lunes la pequeña de 11 años es buscada con un arduo trabajo investigativo que culminó en la noche del jueves en la localidad de Vespucio, cuando la pequeña fue encontrada junto a una religiosa a la que habría llegado por sus propios medios buscando refugio.

"Llegó acá a las 20.30 de la noche, apareció solita, llamó a la puerta. Escuchamos su vocecita y salimos corriendo afuera. Ella abrió los brazos y se largó a llorar y se abrazó fuerte a mí. Me decía, estoy aquí, estoy aquí, por favor no me lleves de aquí. No me devuelva al hogar, no me lleves no quiero volver a ese lugar, me pegan me hacen de todo y me tiran el pelo, la Belén me trata mal", dijo la menor.

"Me trataron como si fuera una delincuente, me llevaron engañada, me dijeron que solamente me llevaban para firmar un papel y que me volvían con la niña a la casa, llego allá y todo fue diferente. Me secuestraron el celular y me dijeron que no me lo iban a dar. Me trataron como delincuente, yo no soy ninguna delincuente, simplemente estoy ayudando a esa niñita como quisiera ayudar a todos esos niños que están en el lugar porque sabemos como son tratados".

Luisa contó que le sacaron el celular porque sospechan de que la tuvo siempre con ella. "Me quisieron decir que sabía donde estaba la niña que por eso me sacaron el celular para investigar. Todo lo que hay ahí y todas las llamadas que hice, pero yo no entendía. Inocentemente me pidieron el celular para revisar y yo se lo dí y no me lo quisieron devolver"

Llorando, la hermana Luisa recordó el momento que la tuvo que dejar en el hogar. "Ese momento fue duro, no quiero ni recordar, ella se abrazó a mí. Salimos muy contenta porque yo la traía a casa, salimos de la policía y doblamos para el hogar y le pregunto para que venimos, me dijeron 'la nena tiene que quedar acá' cuando ella escuchó eso se abrazó a mí, le dije a la nena no la dejo, ella se aferraba y me decía que no la deje" ante esta situación volvieron a llevarla a la comisaría.

Vivieron cinco años con la religiosa

La hermana Luisa contó que estuvo a cargo de los 4 hermanitos mientras la madre de ellos cumplía condena. "Cinco años los tuve a los niños y verla a la nena sucia como si no se hubiera bañado en días, no solo esto 4 días. Su pelito es distinto, me duele lo que ella cuenta, lo que viven ahí dentro. Quisiera que intervengan ese lugar y que entren como la Brigada, como cuando hacen allanamientos. Porque no entran al hogar y miran, los lugares donde viven, duermen y comen".

Clarita llorando ante las cámaras de Mosconi TV explicó la situación. "Cuando nos permitían verlos en el hogar era muy doloroso ver como estaban cuidados. Me tocó dos veces verlos enfermos, me tuve que contener de llorar delante de ellos. Las veces que los veía P. (la menor) dijo que no quería estar ahí, el otro menor también, que querían estar conmigo"

La menor y sus hermanos le manifestaron a ambas, Clara y la hermana Luisa, que no querían seguir ahí.