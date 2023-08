La Policía dará la constancia de no voto, ¿cuánto tiempo dura su validez?

Ya rige la veda electoral de cara a las Primarias Abiertas y Obligatorias que significará el encuentro de la ciudadanía con las urnas para definir el tablero de propuestas para los comicios generales de octubre. En ese contexto, la Policía se prepara para los operativos en la previa de la votación y en el durante.

Al respecto esta mañana se brindó una conferencia de prensa en la Jefatura de la Policía donde el comisario mayor Antonio Castellanos, jefe del Departamento de Operaciones de Higiene y Seguridad anticipó los pormenores de los procedimientos definidos tras coordinaciones con el Ejército Argentino, la Justicia Federal y el Juzgado Electoral de la Nación.

“Coordinamos la custodia de la parte externa de los establecimientos, de las 504 escuelas habilitadas en la provincia; tenemos previsto 1008 efectivos (afectados), dos por cada escuela, lo cual no implica que no haya un trabajo previo de control y que se cumpla todo lo que está en el Código, como ser la venta de bebidas alcohólicas, las reuniones de electores, espectáculos públicos y deportivos”, espetó primeramente el comisario.

Asimismo explicó que al detectar algún tipo de irregularidad o incumplimiento en este periodo, los efectivos de la Policía “vamos a actuar en principio con una situación disuasiva, tratando de invitar a la gente a que cese en la infracción y luego, cuando haya resistencia, informar a la Fiscalía y hacer las actuaciones en la Fiscalía Federal, para que vean las sanciones que van a dar a la persona que incumple”.

“La veda rige hasta las 21:00 del domingo”

Un punto en el que ahondó el comisario es la justificación del no voto, trámite para aquellas personas que se encuentren a más de 500 km del lugar de sufragio. “Vamos a emitir las constancias, en el caso de Capital, en el centro de tramitación de documentación de la Jefatura sobre calle Santiago del Estero, en Mitre 23 y en todas las dependencias”, dijo agregando que el domicilio debe figurar en el documento, sirviendo igualmente un pasaje de avión o boleto de viaje.

También recalcó que esa constancia de no voto “es válida por 60 días, pasado ese tiempo ya no van a justificar la no emisión y luego figurará como infractor por no votar”, previno el uniformado. Por último anticipó por Multivisión Federal que en la Fiscalía Federal de calle Caseros 451 se podrán hacer denuncias o requerimiento desde las 8:00 hasta las 20:00 del domingo.