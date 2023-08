"No queremos aumentar para no perder clientes", sostienen comerciantes tras la devaluación

Tras el triunfo de Javier Milei en las PASO el gobierno argentino devaluó el peso frente al tipo de cambio oficial más del 22%. La suba también se vio reflejado en el mercado informal dónde el blue se aceleró y llegó a venderse a más de $700 en Salta.

El movimiento de cotización de la moneda extranjera sacudió a distintos comercios, entre ellos se encuentra lo que venden artículos importados. También hubo otros centros que no mostraban precios y tampoco sabían no saben cómo cotizar sus productos, mientras que algunos ya empezaron a remarcar.

En este contexto TN recorrió diferentes comercios, "estamos esperando. Los proveedores no te dan precio" dijo un comerciante. "La gente entra a ver si los precios se mantienen. Por ahora nosotros no aumentamos. Y no subimos los precios a menos que nos aumenten a nosotros".

A partir de hoy, seguro va a haber aumentos de precios. Aunque nosotros no queremos aumentar, porque perdemos clientes”, explicó el encargado a TN. Y agregó: “Mucha gente se piensa que queremos sacar tajada pero los proveedores nos suben los precios a nosotros".

Ante la incertidumbre general, tanto de empresarios como de clientes, lo que todos tienen en claro es que va a haber aumentos de precios en los próximos días.