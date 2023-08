Hasta el jueves “no habrá precios” en insumos para la construcción en Salta

Son horas de volatilidad económica en el país, donde el cimbronazo de la victoria de Javier Milei en las PASO, la devaluación en la moneda definida por el Gobierno y la disparada del dólar, anticiparon a los maltrechos bolsillos de la gente que se preparen para un cambio inminente en los precios.

En ese contexto, los que necesiten comprar cemento, ladrillos, caños PVC y demás elementos para la construcción van a tener que esperar unos días, porque algunos comercios del rubro avisaron que habrá nuevos precios recién el jueves, mientras que otros bajaron las persianas hasta que tengan más claro cuáles serán los valores a ofertar.

Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara de la Construcción de Salta, Juan Carlos Segura quien, en diálogo con FM Aries, comentó que la incertidumbre económica impactó con fuerza en los precios de los proveedores en la construcción.

Primeramente contó que por la tarde de este lunes, cuando ya se habían informado las medidas de Nación y se conocía la cotización del dólar, corralones y proveedores cerraron sus puertas al público, argumentando la falta de previsibilidad en los precios de los productos a la venta.

“Algunos negocios cerraron porque no tiene precios, durante estos días habrá muy poca venta al público, no se quiere perder el stock”, manifestó Segura anticipando que “durante los próximos dos días no habrá precios” en el rubro. Es que las empresas iniciaron un periodo de recotización de los presupuestos en su totalidad.

Ya sobre el tablero que se transita por estas horas, Segura dijo que “la situación es mala y estará mucho peor”, como también que si el dólar toca los $700 trastocará los valores en la producción y “no vamos a tener precios de nada hasta el jueves o viernes”.