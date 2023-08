Incertidumbre social: Precios remarcados, poca financiación y varias dudas

El cimbronazo que causó la victoria de Javier Milei en las elecciones PASO del domingo ya tendió un manto de dudas en la sociedad argentina respecto al futuro económico a corto plazo, luego que el Gobierno de la Nación determinó una devaluación de la moneda y la cotización del dólar blue se disparó en cuestión de horas aumentando más de $70 pesos en un día.

Estos factores son un par de aristas en un escenario que, anticipa, será complejo en las próximas semanas para el vapuleado bolsillo de la gente, que además de hacer cálculos para comprar los víveres, otras compras se ven complicadas al no saber los precios, con los valores ya cambiando y con las pizarras actualizando valores.

En las últimas horas, a la redacción de InformateSalta llegaron los mensajes de distintos lectores, seguidores y amigos de nuestro medio quienes reportaron situaciones con las que se toparon en medio de las novedades económicas, muchos avisando sobre problemas con precios y financiación.

Es el caso de Noelia, lectora que a través de nuestro número de WhatsApp nos reportó “un cambio” de precio que le modificó sus planes. “Hace unos días entré a la web (de una casa de electrodomésticos) para ver el precio de una Tablet, vi una que costaba $730.000 aproximadamente, esto fue miércoles o jueves de la semana pasada”, comenzó su mensaje agregando que ayer por la tarde entró a la misma página para comprarla.

“Cuando entré busqué la misma Tablet, de la misma marca y ya había subido el precio; era la misma Tablet con todas las características que había visto, pero el precio era mucho más caro, ¡no esperaron ni 3 días para aumentarla!”, señaló la lectora. Dato aparte es que, en la captura que mandó a nuestro WhatsApp, es que le ofrecían financiar con una sola cuota sin interés.

Sebastián es otro lector de nuestro medio quien también se comunicó para dar cuenta de una cuestión similar: días atrás estaba averiguando un freezer para llevar al departamento al que recién se mudó con mucho esfuerzo. Pero poder comprar en cuotas se está volviendo una utopía. “El domingo había 6 sin interés, y ayer ya no, anduve preguntando en diferentes comercios, a ver cuántas cuotas me ofrecían, pero no te hacen financiación, no te ofrecen cuotas, en la gran mayoría te dicen que es una cuota ”, apuntó a otra realidad.

Otro mensaje que llegó recientemente a nuestra redacción es el de un pasajero quien contó que, tras ver las noticias económicas del lunes, este martes por la mañana cuando iba a su trabajo vio una imagen que denotaba la incertidumbre económica. “Iba a trabajar en el colectivo cuando en un semáforo, veo que un hombre que acababa de abrir un negocio en la San Martín, saca el pizarrón y empieza al limpiarlo donde tenía los precios, me quedé con la duda de saber qué precios iba a ponerle, a cuánto iba a aumentar” su mercancía, contó junto a la imagen que mandó.