No da tregua: ¿El dólar blue se come al hornero de $1000?

En medio de un momento de incertidumbre tras una devaluación del 22%, comercios que eligen no vender para no perder rentabilidad y proveedores que eligen esperar, el dólar blue se disparó. De acuerdo a un relevamiento realizado por InformateSalta en el Mercado Ilegal de Divisas de la Ciudad de Salta, la moneda estadounidense paralela aumentó $33 y llegó a los $783.

La incertidumbre domina el mercado que aún procesa el resultado electoral, a lo que se sumó una devaluación del peso el lunes, que llevó el dólar oficial hasta los $350 (fijó esta paridad hasta las elecciones generales de octubre), y nuevas restricciones impuestas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) al dólar MEP, junto con reiterados operativos contra las cuevas de Buenos Aires.

Lo cierto es que muchos operadores deciden no vender para intentar no perder, esta especulación genera una disparidad en los precios ya que no existe un valor de referencia siquiera.

Se espera que el escenario mejore en el mediano plazo, aunque no se descarta que hasta octubre el blue supere los $1000.

Al mediodía de este miércoles, la cotización blue en Salta tocó los $798