"No hay forma de que no suba el pan", sostienen desde la Cámara de Panaderos

Con la inestabilidad económica que generaron las PASO es común ver en estos días como aumentan los precios de diferentes productos. En este sentido InformateSalta dialogó con Daniel Romano presidente de la Cámara de Panaderos.

Romano sostuvo que, "siempre la Cámara ha sugerido los precios en virtud de costos" y en este contexto "no hay forma de que (el pan) no suba, después de una devaluación todo sube".

Tal es la situación de imprevisibilidad que "hasta esta mañana no tenía valores de referencia en muchos insumos lo que no me permitía hacer un estudio de costos. Hace ratito me pasaron tres molinos precios de la grasa y del azúcar".

Es por esto, "hemos dejado a criterio de cada colega la suba por estos días ya que no había precios" y a partir de los precios realizarán un análisis de costos para luego informar a la sociedad los precios.