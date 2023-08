Fixture de la Copa de la Liga: cómo se disputará la primera fecha y cuándo serán los clásicos

La Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2023 se jugará en dos zonas de 14 equipos cada una: el formato de la competencia será de todos contra todos, en una sola rueda de partidos y con una fecha interzonal de clásicos.

La Zona A la integran Vélez Sarsfield, Barracas Central, Argentinos Juniors, River Plate, Arsenal, Instituto, Rosario Central, Atlético Tucumán, Huracán, Banfield, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Talleres, Independiente y Colón.

La B la conforman Sarmiento, Tigre, Boca Juniors, Platense, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Newell´s Old Boys, Central Córdoba, Lanús, San Lorenzo, Belgrano, Estudiantes, Unión y Racing.

Además, habrá una jornada interzonal de clásicos en la séptima fecha, mientras que los cuatro primeros de cada grupo se clasificarán a los cuartos de final.

Así se jugará la totalidad de la primera fecha:

Jueves 17 de agosto

19.30 horas Belgrano vs. Estudiantes (Zona B).

Viernes 18

16.30 horas Defensa y Justicia vs Godoy Cruz (Zona B), 19 horas Unión vs. Racing (Zona B), 21 horas Boca vs. Platense (Zona B).

Sábado 19

16.30 horas Independiente vs. Colón (Zona A), 19 horas Gimnasia vs. Talleres (Zona A), 21 horas Vélez vs. Barracas Central (Zona A).

Domingo 20

14 horas Arsenal vs. Instituto (Zona A), 16 horas Sarmiento vs. Tigre (Zona B), 16.15 horas Rosario Central vs. Atlético Tucumán (Zona A), 18.30 horas Lanús vs. San Lorenzo (Zona B) y 21 horas Argentinos vs. River (Zona A).

Lunes 21

18 horas Huracán vs. Banfield (Zona A) y 20.30 horas Newell's vs. Central Córdoba (Zona B).

El fixture restante del certamen:

Fecha 2 (fin de semana del domingo 27 de agosto)

Zona A:

Independiente vs. Vélez, Colón vs. Gimnasia, Talleres vs. Huracán, Banfield vs. Rosario Central, Atlético Tucumán vs. Instituto, Arsenal vs. Argentinos y River vs. Barracas.

Zona B:

Tigre vs. Racing, Estudiantes vs. Unión, San Lorenzo vs. Belgrano, Newell's vs. Lanús, Godoy Cruz vs. Central Córdoba, Platense vs. Defensa y Justicia y Sarmiento vs. Boca.

Fecha 3 (fin de semana del domingo 3 de septiembre)

Zona A:

Vélez vs. River, Barracas Central vs. Arsenal, Argentinos vs. Atlético Tucumán, Instituto vs. Banfield, Rosario Central vs. Talleres, Huracán vs. Colón y Gimnasia vs. Independiente.

Zona B:

Boca vs. Tigre, Defensa y Justicia vs. Sarmiento, Central Córdoba vs. Platense, Lanús vs. Godoy Cruz, Belgrano vs. Newell's, Unión vs. San Lorenzo y Racing vs. Estudiantes.

Fecha 4 (fin de semana del domingo 17 de septiembre)

Zona A:

Gimnasia vs. Vélez, Independiente vs. Huracán, Colón vs. Rosario, Talleres vs. Instituto, Banfield vs. Argentinos, Atlético Tucumán vs. Barracas Central y River vs. Arsenal.

Zona B:

Tigre vs. Estudiantes, San Lorenzo vs. Racing, Newell's vs. Unión, Godoy Cruz vs. Belgrano, Platense vs. Lanús, Sarmiento vs. Central Córdoba y Defensa y Justicia vs. Boca.

Fecha 5 (entre semana del miércoles 20 de septiembre)

Zona A:

Vélez vs. Arsenal, River vs. Atlético Tucumán, Barracas Central vs. Banfield, Argentinos vs. Talleres, Instituto vs. Colón, Rosario Central vs. Independiente y Huracán vs. Gimnasia.

Zona B:

Defensa y Justicia vs. Tigre, Central Córdoba vs. Boca, Lanús vs. Sarmiento, Belgrano vs. Platense, Unión vs. Godoy Cruz, Racing vs. Newell's y Estudiantes vs. San Lorenzo.

Fecha 6 (fin de semana del domingo 24 de septiembre)

Zona A:

Huracán vs. Vélez, Gimnasia vs. Rosario Central, Independiente vs. Instituto, Colón vs. Argentinos, Talleres vs. Barracas Central, Banfield vs. River y Atlético Tucumán vs. Arsenal.

Zona B:

Tigre vs. San Lorenzo, Newell's vs. Estudiantes, Godoy Cruz vs. Racing, Platense vs. Unión, Sarmiento vs. Belgrano, Boca vs. Lanús y Central Córdoba vs. Defensa y Justicia.

Fecha 7 (Interzonal, fin de semana del domingo 1 de octubre)

Barracas Central vs. Sarmiento, Colón vs. Unión, San Lorenzo vs. Huracán, Estudiantes vs. Gimnasia, Rosario Central vs. Newell's, Racing vs. Independiente, Boca vs. River, Talleres vs. Belgrano, Platense vs. Argentinos, Tigre vs. Vélez, Arsenal vs. Defensa y Justicia, Banfield vs. Lanús, Atlético Tucumán vs. Central Córdoba y Godoy Cruz vs. Instituto.

Fecha 8 (fin de semana del domingo 8 de octubre)

Zona A:

Vélez vs. Atlético Tucumán, Arsenal vs. Banfield, River vs. Talleres, Barracas Central vs. Colón, Argentinos vs. Independiente, Instituto vs. Gimnasia y Rosario Central vs. Huracán.

Zona B:

Central Córdoba vs. Tigre, Lanús vs. Defensa y Justicia, Belgrano vs. Boca, Unión vs. Sarmiento, Racing vs. Platense, Estudiantes vs. Godoy Cruz y San Lorenzo vs. Newell's.

Fecha 9 (entre semana del miércoles 18 de octubre)

Zona A:

Rosario Central vs. Vélez, Huracán vs. Instituto, Gimnasia vs. Argentinos, Independiente vs. Barracas Central, Colón vs. River, Talleres vs. Arsenal y Banfield vs. Atlético Tucumán.

Zona B:

Tigre vs. Newell's, Godoy Cruz vs. San Lorenzo, Platense vs. Estudiantes, Sarmiento vs. Racing, Boca vs. Unión, Defensa y Justicia vs. Belgrano y Central Córdoba vs. Lanús.

Fecha 10 (entre semana del miércoles 25 de octubre)

Zona A:

Vélez vs. Banfield, Atlético Tucumán vs. Talleres, Arsenal vs. Colón, River vs. Independiente, Barracas Central vs. Gimnasia, Argentinos vs. Huracán e Instituto vs. Rosario Central.

Zona B:

Lanús vs. Tigre, Belgrano vs. Central Córdoba, Unión vs. Defensa y Justicia, Racing vs. Boca, Estudiantes vs. Sarmiento, San Lorenzo vs. Platense y Newell's vs. Godoy Cruz.

Fecha 11 (Fin de semana del 30 de octubre)

Zona A:

Instituto vs. Vélez, Rosario Central vs. Argentinos Juniors, Huracán vs. Barracas Central, Gimnasia vs. River, Independiente vs. Arsenal, Colón vs. Atlético Tucumán y Talleres vs. Banfield.

Zona B:

Tigre vs. Godoy Cruz (Mendoza), Platense vs. Newell's, Sarmiento vs. San Lorenzo, Boca vs. Estudiantes, Defensa y Justicia vs. Racing, Central Córdoba vs. Unión y Lanús vs. Belgrano.

Fecha 12 (fin de semana del domingo 5 de noviembre)

Zona A:

Vélez vs. Talleres, Banfield vs. Colón, Atlético Tucumán vs. Independiente, Arsenal vs. Gimnasia, River vs. Huracán, Barracas Central vs. Rosario Central y Argentinos vs. Instituto.

Zona B:

Belgrano vs. Tigre, Unión vs. Lanús, Racing vs. Central Córdoba, Estudiantes vs. Defensa y Justicia, San Lorenzo vs. Boca, Newell's vs. Sarmiento y Godoy Cruz vs. Platense.

Fecha 13 (Fin de semana del 12 de noviembre)

Zona A:

Argentinos vs. Vélez, Instituto vs. Barracas Central, Rosario Central vs. River, Huracán vs. Arsenal, Gimnasia vs. Atlético Tucumán, Independiente vs. Banfield y Colón vs. Talleres.

Zona B:

Tigre vs. Platense, Sarmiento vs. Godoy Cruz, Boca vs. Newell's, Defensa y Justicia vs. San Lorenzo, Central Córdoba vs. Estudiantes, Lanús vs. Racing y Belgrano vs. Unión.

Fecha 14 (Fin de semana del 26 de noviembre)

Zona A:

Vélez vs. Colón, Talleres vs. Independiente, Banfield vs. Gimnasia, Atlético Tucumán vs. Huracán, Arsenal vs. Rosario Central, River vs. Instituto y Barracas Central vs. Argentinos.

Zona B:

Unión vs. Tigre, Racing vs. Belgrano, Estudiantes vs. Lanús, San Lorenzo vs. Central Córdoba, Newell's vs. Defensa y Justicia, Godoy Cruz vs. Boca y Platense vs. Sarmiento.