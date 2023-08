Salud asistió al menor tras el desgarrador pedido de su madre: "Tiene larvas en la boca"

Luego del conmovedor pedido de una madre de General Mosconi relacionado a un caso que afecta la salud de un adolescente de 14 años con discapacidad oriundo de Cornejo, que tiene "gusanos" en su boca, desde el área de Salud de la Provincia actuaron con rapidez y asistieron al menor.

Según pudo saber InformateSalta, el joven fue trasladado esta mañana al Hospital Materno Infantil, donde evoluciona favorablemente.

Su mamá contó detalles de la difícil situación. "Tiene gusanos en la boca. Tiene una discapacidad. Se me complicó el parto, se asfixió en la panza, lamentablemente. Sufre mucho él, yo no quiero que sufra mi hijo. Quiero que el día que se vaya sea sin sufrimiento, quiero que hagan algo los médicos pero creo que se burlan", afirmó en Mosconi TV

Los gusanos se desarrollaron en el paladar y denunció que el médico de Cornejo la responsabilizó por el cuadro de su hijo que sería producto de un descuido y falta de higiene, más aún teniendo una discapacidad.

"El doctor me retó, vos ¡sos una descuidada!, no has cuidado bien a tu hijo, es por tu culpa que está así. No es que me descuide sino que también tengo que trabajar para comprar medicamentos para él. Lo que ocupa, pañales, leche y descartables, no alcanza, todo es caro".