Orán: Denuncian a un grupo de Facebook por "denigrar a las mujeres"

A través de RadioA, la responsable de la Gerencia de la Mujer de la Municipalidad de Orán, Narda Salguero informo los avances en la presentación que realizó ante la justicia por escraches y denigración hacia las mujeres en un grupo de Facebook llamado "Orán sin caretas".

La denuncia se radicó en la Defensoría N° 1 de Violencia Familiar y de Género a cargo de la Dra. Liliana del Valle Ramos. Por su parte, la Dra. Adriana Maidana Vega ordenó: "El cese de toda publicación de contenido misógino que constituya violencia digital y la supresión o bloqueo automático de toda publicación en espacio digital que afecte la dignidad de las mujeres bajo apercibimiento de desobediencia judicial".

"Instar a la red social Facebook a desarrollar estrategias dirigidas a prevenir y combatir conductas de odio de género, monitoreando a través de las distintas herramientas digitales las expresiones de violencia y discriminación vertidas en su espacio como mecanismo disuasivo para los agresores cibernéticos".

En este contexto Salguero sostuvo: "Me parecía que debía hacer esta presentación en representación de todas las mujeres de Orán que puedan recibir algún tipo de escrache en las redes. Por la morbosidad, parece la gente consume este tipo de publicaciones y no se pone en la piel de la persona que está sufriendo ese escrache y que tiene una familias detrás. Piensan que están protegidos detrás del anonimato pero no es tan así".

Por último adelantó que tiene previsto realizar otra presentación enfocada en los administradores de los portales para que la opción de publicar como "anónimo" deje de estar disponible y "el que quiera escrachar que lo haga con su nombre y apellido, se haga cargo y se abstenga a las consecuencias de hacer una cosa así".