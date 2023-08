La tajante opinión de Mirtha Legrand al enterarse del romance entre Javier Milei y Fátima Florez: “Soy la celestina”

La bomba que dio a conocer Marina Calabró sobre el romance de Javier Milei y Fátima Florez puso a los protagonistas en el centro de la escena.

El sorpresivo noviazgo entre el candidato a Presidente de La Libertad Avanza (LLA) y la imitadora no tardó en ser tapa de todos los medios, tanto así que, rápidamente, trascendió dónde se habrían conocido.

Tras viralizarse la noticia, se supo que fue en el programa de Mirtha Legrand donde se vieron por primera vez. La diva se refirió al tema este último lunes al aire de TN Central y señaló: “Él estuvo brillante y ella preciosa”.

Al ser consultada por el romance aclaró que “no se dio cuenta en ningún momento”, y agregó: “Fue todo cordial, no me di cuenta del futuro romance. Cuando me enteré no lo podía creerlo, una bomba”.

En la misma línea, Mirtha contó que se enteró por la televisión y aseguró que le ve futuro a la pareja. “Soy la celestina”, dijo con humor.

El cruce cómico entre la artista y el economista libertario fue el 2 de diciembre de 2022, durante la grabación de La Noche de Mirtha (El Trece) mientras ella imitaba a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La tremenda reacción de la hermana de Javier Milei por el romance con Fátima Florez

En la tarde del lunes feriado se conoció una noticia que une nuevamente al mundo de la farándula y la política a nivel sentimental: el sorpresivo romance entre Fátima Florez y Javier Milei, después de la información que brindó Marina Calabró en Radio Mitre.

Lo cierto es que en el programa DDM, América Tv, se precisó cuál habría sido la reacción de la hermana del líder de La Libertad Avanza al enterarse de este romance que se hizo público.

La hermana de Milei, Karina, a quien el economista le dice "la jefa", es la única persona en la que el candidato a presidente libertario confía y tuvo un un rol esencial a lo largo de la carrera política del economista.

Al parecer, Karina no ve con buenos ojos la reciente relación del candidato presidencial con la humorista. “Para mí esto le resta votos porque lo instala en la tradición obvia de los políticos que de cara a las elecciones consiguen novia, tienen hijos, los empiezan a mostrar más”, opinó Franco Torchia en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani.

El periodista Mariano Yezze cuestionó: “La hermana era un problema para Milei porque todos pensaron que iba a ser la primera dama”. Y Torchia insistió: “Lo que tenía distinto Milei era que no necesitaba una novia de campaña, una mujer de campaña, un matrimonio de campaña y un hijo de campaña”.

Y luego Andrea Taboada amplió picante: “Perdón, pero hablando de la hermana... Me están diciendo que la hermana de Milei está que explota, está muy enojada”. /PrimiciasYa