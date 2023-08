Pese a los rumores de saqueos, comerciantes salteños no piensan cerrar sus puertas

Los saqueos e intentos de ellos en varios puntos del país, pusieron en alerta al área de Seguridad en Salta, desde donde diagramaron un operativo especial para la custodia de los lugares donde pueden llegar a ocurrir.

En diálogo con CNN Salta 94.7, Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio, detalló que ayer mantuvieron una reunión con el jefe de la Policía, Miguel Ceballos y el ministro de Seguridad Marcelo Domínguez para tratar la problemática.

“La impresión es que realmente van a estar preparados. Si eso va a evitar, uno nunca sabe, pero por lo menos lo que nos transmitieron es que la policía está bastante preparada. Lo que quedó claro es que no va a ser solamente para los grandes supermercados sino también para los comercios de barrios, que si hay un robo, es terrible para los dueños. Nosotros vamos a tener con dos oficiales teléfonos directos para cualquier comerciante que se sienta afectado, pueda llamar y nosotros tener una línea directa con la policía para tratar de evitar las fake news, la gente está muy asustada, dice están por saquear y todo el comercio se pone tenso”, dijo.

En este sentido, más allá de los intentos registrados en Orán y Tartagal, hasta el momento no hubo ningún hecho más. “Venimos pasando una situación muy compleja, por lo tanto, nadie piensa en cerrar sus puertas, de hecho, si existen manifestaciones propias de saqueo, cada uno verá que hace”, expresó.

Finalmente, consideró que si bien no hay que despreocuparse, se deben mantener la calma y estar preparados. “Están anunciadas movilizaciones y eso no se puede evitar, se acercarán a los lugares a pedir comida pero mientras no haya invasión de propiedades o de comercios, no hay manera de evitarlo”, concluyó.