Permisionarios también reniegan del abandono de la Municipalidad

Cobradores del estacionamiento medido presentaron un pedido formal ante el Concejo Deliberante capitalino, para solicitar el aumento de la hora, de $130 a $200, si, un 65% de incremento a meses de haber logrado un 30%.



Más allá de lo abusivo de lo solicitado por estas personas, Oscar Luna, representante de los que cobran el Estacionamiento Medido reclamaron contra algunos ediles como José Gauffin: “Ellos (por los concejales), pueden hacer lo que quieran porque tienen un sueldo de casi un millón de pesos”, respondió Luna.

Por qué no avanza en el Concejo Deliberante el proyecto de cobro fraccionado de la hora, o el de digitalizar el pago, ya que no siempre subir el precio es la solución. O acaso ¿no hay nada más que hacer respecto a este tema, como tantos otros vinculados al desastroso tránsito de la ciudad?

En declaraciones a Radio Nacional Salta, pidió empatía a los ediles, al tiempo que advirtió sobre “el desentendimiento” por parte de la Municipalidad de la ciudad.

“Queremos que alguien se haga responsable en la Municipalidad, no hay jefe, no hay nadie de administración, no hay control de nada, y la señora Susana Pontussi (de Espacios Verdes de la Municipalidad) es la que menos se hace responsable, mucho menos la intendenta Bettina Romero y lamentablemente es un desastre, la peor gestión que se recuerde”, advirtió.

Asimismo, Luna relató que se trata de una situación denunciada en numerosas oportunidades: “Las autoridades nacionales aparentemente se sienten impunes.

En cuanto al precio de la hora de estacionamiento, Oscar Luna recordó que inicialmente habían pedido un incremento de $130 a $150, “inclusive porque nos costaba dar vuelto, pero nunca nos dieron bolilla”. “Nos dijeron que el proyecto de aumento, se encontraría encajonado en la Comisión de Hacienda del Concejo, por eso, y por la situación económica por la que vinimos atravesando los trabajadores, decidimos presentar un pedido de aumento a $200” confirmó.